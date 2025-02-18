В начале вторжения Украина воевала без помощи ни одной из стран мира, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в начале полномасштабного вторжения Украина не получила ни дипломатической, ни военной помощи от западных партнеров. По его словам, украинским военным пришлось самостоятельно защищать страну, не имея поддержки извне.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.

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Какой была помощь Запада в начале вторжения

Зеленский отметил, в начале полномасштабного вторжения Украина не имела другого выбора, кроме как взяться за оружие и стать на защиту. По его словам, украинские военные начали оборону страны "без помощи ни одной из стран мира".

Так оно было, и никто Украине в этот момент не помогал. Но потом, когда они (западные партнеры – 24 Канал) увидели, что Путин не сможет захватить наше государство, что никуда не денется наш народ, наши военные и никуда не побежит президент Украины – тогда все поняли, что надо помочь Украине,

– отметил Зеленский.

Президент добавил, что только после этого осознания начала поступать помощь западных стран для Украины.