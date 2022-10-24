Иран будет помогать России не только беспилотниками: о чем идет речь

У так называемой "второй армии мира" все настолько идет по плану, что она в боевых действиях нуждается в помощи других стран. Сейчас ей помимо прочего понадобились и средства индивидуальной защиты.

В частности у мобилизованных страны-оккупанта есть проблемы с военной амуницией. Поэтому теперь Иран, кроме дронов-камикадзе, будет обеспечивать их бронежилетами и шлемами.

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Бронезащита уже в России

Как сообщили в ГУР Минобороны Украины, в ближайшее время запланировали передачу 3 000 единиц бронезащиты:

1 500 бронежилетов,

1 500 шлемов производства "Milad".

Также известно, что иранская амуниция находится в составе 1 061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии в Белгородской области.

Чем еще помогает России Иран

Как известно, Иран снабжает России беспилотниками-камикадзе. Теперь же страна планирует отправить в Россию группу советников, которые должны научить военных страны-агрессорки применять новый тип БПЛА "Arash-2" и ракеты класса "земля-земля".

По данным ГУР МО Украины, Иран планирует начать их поставки в Россию уже в ближайшее время.

Также во временно оккупированный Крым, в Джанкой, отправилась группа советников Корпуса стражей исламской революции. Они должны оказывать помощь оккупантам в боевом применении и усовершенствовании БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Иранская поддержка России: последние новости

6 октября Россия подписала с Ираном новое соглашение по поставке новых партий высокоточного оружия. Кроме печально известных беспилотников стране-террористке будут поставляться баллистические ракеты класса "земля-земля" малой дальности.

В Белом доме заявили, что инструкторы Ирана , помогавшие бить по Киеву дронами, уже в Крыму. Они оказывают техническую поддержку оккупантам.

Отметим, что украинские военные уже ликвидировали в Украине 10 таких иранских инструкторов .

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