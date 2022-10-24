Зокрема у мобілізованих країни-окупантки є проблеми з військовою амуніцією. Тож тепер Іран, окрім дронів-камікадзе, буде забезпечувати їх бронежилетами та шоломами.

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Бронезахист уже в Росії

Як повідомили в ГУР Міноборони України, найближчим часом запланували передачу 3 000 одиниць бронезахисту:

1500 бронежилетів,

1500 шоломів виробництва "Milad".

Також відомо, що іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3 мотострілкової дивізії у Білгородській області.

Чим ще допомагає Росії Іран

Як відомо, Іран постачає Росії безпілотники-камікадзе. Тепер же країна планує відправити до Росії групу радників, які повинні навчити військових країни-агресорки застосовувати новий тип БпЛА "Arash-2" та ракети класу "земля-земля".

Зверніть увагу! За даними ГУР МО України, Іран планує розпочати їхні поставки до Росії вже найближчим часом.

Також у тимчасово окупований Крим, у Джанкой, відправилась група радників Корпусу вартових ісламської революції. Вони повинні надавати допомогу окупантам у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу "Shahed-136" та "Mohajer-6".

Іранська підтримка Росії: останні новини

6 жовтня Росія підписала з Іраном нову угоду щодо постачання нових партій високоточної зброї. Окрім сумнозвісних безпілотників країні-терористці постачатимуться балістичні ракети класу "земля-земля" малої дальності.

У Білому домі заявили, що інструктори Ірану, які допомагали бити по Києву дронами, уже в Криму. Вони надають технічну підтримку окупантам.

Зазначимо, що українські військові уже ліквідували в Україні 10 таких іранських інструкторів.

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