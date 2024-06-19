Ким Чен Ын взвешивает каждый шаг: получит ли Путин 500 тысяч солдат от КНДР

Владимир Путин 18 июня прибыл в Северную Корею. Российская пропаганда сообщает, что во время этого визита кремлевский диктатор хочет договориться, чтобы Ким Чен Ын отправил 200 – 500 тысяч военных КНДР на войну против Украины.

В России говорят, что якобы северокорейские военные хотят получить боевой опыт, приняв участие в войне. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что Ким Чен Ын не сможет предоставить такое количество военной силы. Он отметил, что так много личного состава физически будет очень сложно переварить из Северной Кореи до границы Украины.

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Войска Северной Кореи на войне против Украины

По слова Александра Коваленко, могут возникнуть определенные трудности транспортировки такого большого количества войск – неизвестно где россияне их будут размещать. Также важнейшей преградой может стать языковой барьер.

Разве у России в командном составе много специалистов по корейскому языку? Неизвестно, как им (северокорейским военным – 24 Канал) будут отдавать приказы,

– отметил он.

По мнению военно-политического обозревателя, есть еще одна сложность, чтобы Путин получил войско от лидера КНДР.

Ким Чен Ын не может отдать 500 тысяч войска россиянам, если он сам постоянно находится в состоянии перманентного страха перед войной с США, Японией, Южной Кореей и всем миром. Он более умеренный чем Путин, поэтому взвешивает каждый свой шаг более рационально, чем российский диктатор,

– сказал Коваленко.