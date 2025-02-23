Глава МИД Польши заявил, что Украина может самостоятельно воевать до конца года

Радослав Сикорский заявил, что Украина сможет продолжать борьбу против России при поддержке Европы до конца года. Он также считает, что Украина будет вынуждена скорее полагаться на себя, а не на гарантии.

Эту оценку Радослав Сикорский озвучил в интервью CNN. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Украина способна бороться сама с нашей европейской поддержкой остаток того года и, думаю, Путин должен принять это во внимание,

– заявил Сикорский в интервью обозревателю CNN Фариду Закарии.

На вопрос, ожидает ли он предоставления США гарантий безопасности Украине после переговоров с госсекретарем Марко Рубио, Сикорский отметил, что лучшим залогом безопасности является "ее почти миллионная армия, сопротивляющаяся российской агрессии".

Напомним, спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что стамбульские соглашения 2022 года могут стать основой мирного соглашения между Украиной и Россией. Те в свою очередь не предусматривали фактически никаких гарантий безопасности.