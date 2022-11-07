Когда системы ПВО NASAMS и Aspide станут в строй: Юрий Игнат назвал термины

Западные партнеры продолжают оказывать военную помощь Украине. В частности, Испания и США передали нашему государству современные системы ПВО NASAMS и Aspide.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время онлайн-конференции рассказал об успехах ВСУ. Кроме того, он отметил, что наши войска ведут активные наступательные действия, пишет 24 канал.

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Когда NASAMS и Aspide начнут защищать небо

Спикер отметил хорошую работу вооружения, которое передают западные партнеры. В частности, немецкая IRIS-T во время массированного ракетного удара России по Украине отработала со 100% результатом.

Кроме того, Игнат отметил, что испанские Aspide и американские NASAMS в ближайшее время станут в строй и будут защищать наше небо.

Какие еще системы ПВО ожидают в Украине

По словам спикера, в Украине еще ожидают поставки таких систем ПВО как: Hawk, NASAMS, Aspide и Crotale. Игнат отметил, что ПВО, предоставленные партнерами, прекрасно интегрируются с отечественными системами обороны.

Кроме того, партнеры продолжат поставлять для украинских военных системы залпового огня, антидронные системы и беспилотники для разведки и наведения артиллерии.

Партнеры продолжают поставлять военную помощь в Украину

7 ноября Украина получила первые ЗРК NASAMS. Также наше государство получило испанские системы Aspide. Это оружие существенно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Советник по безопасности США Джейк Салливан 4 ноября с визитом посетил Украину. Во время брифинга он подчеркнул, что Белый дом обещает предоставить Украине помощь, необходимую для освобождения Херсона.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что Соединенные Штаты скоро предоставят нашей стране очередной пакет военной помощи. В него войдут новые системы ПВО Hawk 23, германские оборонные установки IRIS-T, американские NASAMS и французские Crotale.

Мощную военную помощь Украине анонсировала также Испания. В нее войдут, в частности, системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы и ракеты.

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