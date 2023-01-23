Военный эксперт озвучил, сколько бригад можно обеспечить новой бронетехникой

По итогам "Рамштайна-8" Украина так и не получила немецкие Leopard. Взамен в рамках новой военной помощи ВСУ получат танки Challenger и Т-72, а также другую бронированную технику.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. Кроме того, он выразил надежду, что вскоре Украина получит и другую тяжелую бронированную технику.

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Сколько бригад можно обеспечить новой бронетехникой

В рамках новой военной помощи украинские защитники получат следующую бронированную технику:

боевые машины пехоты Bradley;

бронетранспортеры Stryker;

автомобили HMMWV и т.д.

Согласно количеству той бронетехники, которую мы получим, нам достаточно будет сформировать 4 – 5 бригад. Это будет серьезный инструмент в руках Генштаба и Командования Вооруженных Сил Украины,

– сообщил военный эксперт.

По его словам, это сценарий на ближайшие 3 – 6 месяцев. Что же касается Leopard, то в дальнейшем общественное мнение Германии и политические элиты стран-союзниц будут работать с немецкими политиками и канцлером Олафом Шольцом касательно решения танкового вопроса.

Саламаха сказал, сколько бригад можно обеспечить новой бронетехникой: смотрите видео

Так что рано или поздно танки Leopard поступят в Украину. Более того, уже сразу в руки подготовленных экипажей украинских бойцов, поскольку Польша уже заявила о своем намерении начать обучение по управлению немецкими танками на своей территории.



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