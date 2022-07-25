Словакия может передать Украине 11 истребителей МиГ-29, но есть условие

В Словакии заявили о готовности передать Украине сразу 11 истребителей МиГ-29. Однако для этого несколько государств должны принять решение.

Прежде всего, речь идет об обеспечении воздушного пространства этой страны. Об этой готовности пойти на такой шаг стало известно 25 июля. Аналитики считают, что получение Украиной боевых самолетов – один из ключевых вопросов войны.

В то же время Есть шанс, что украинские летчики начнут овладевать современными самолетами, в частности F-16, – Минобороны

Когда Украине могут предоставить МиГ-29 из Словакии

Министр обороны Словакии Ярослав Над сказал, что они открыты для обсуждения передачи истребителей. Речь идет о моменте, когда самолеты перестанут эксплуатировать. Это может произойти довольно быстро, когда Польша и Чехия начнут защищать воздушное пространство Словакии.

Мы открыты для обсуждения того, чтобы пожертвовать эти МиГ-29 Украине. Но, конечно, это потребует, я бы сказал, более широкой дискуссии по учету финансовых аспектов и всех других аспектов доставки,

– заявил Ярослав Над.

Однако министр подчеркнул, что в настоящее время решение еще не принято. Поэтому до получения 11 истребителей может потребоваться достаточно длинный путь переговоров.

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Каждый такой самолет Словакии модернизирован. Их оценивают в 35 миллионов евро в единицу.