Военный эксперт сказал, при каких условиях Словакия может передать Украине истребители МиГ-29
Словакия может передать Украине истребители МиГ-29. Однако для этого нужно выполнить главное требование – чтобы Польша и Чехия защищали воздушное пространство Словакии.
Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он заверил, что передача МиГ-29 от Словакии вполне возможна, хотя и при определенных условиях.
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По его словам, Словакия ведет дискуссию, чтобы после того, как она передаст Украине истребители, Чехия и Польша контролировали ее небо, то есть патрулировали собственными самолетами.
При выполнении этих условий эти МиГ-29 могут передать Украине (речь идет об 11 единицах)... Эта история уже звучала раньше. Поэтому это реально, но есть определенные условия,
– сказал эксперт.
Попович подчеркнул, что пока нельзя говорить о том, что это произойдет в ближайшие недели.
Он добавил, что Словакию винить нельзя.
"Ведь это имущество, оно стоит. Более того – в условиях такой растущей экспансии россии, Словакия имеет право требовать какие-то гарантии по сохранению собственного неба", – считает эксперт.
К тому же, как отметил Попович, Словакия уже передавала Украине помощь.
Попович о поставках оружия Украине и возможности переговоров с россией:
Военная помощь и поддержка Словакии: основное
- Недавно Словакия передала Украине 122 миллиметровые боеприпасы для системы "Град", 4 вертолета Ми-17, 1 вертолет Ми-2.
- Словакия с самого начала полномасштабного вторжения России заявляла, что поможет Украине на ее пути к восстановлению после войны.
- Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на Всемирном экономическом форуме в Давосе подчеркнул, что если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия.
- Впечатляет и тот факт, что гаубицы Zuzana, которые Словакия передает Украине, предназначались для ее собственной армии. Однако Минобороны страны решило предоставить приоритет в производстве этих гаубиц по заказу для Украины.
- Так, принадлежащее Минобороны Словакии государственное акционерное общество Konstrukta Defense заключило договор на продажу Украине 8 гаубиц Zuzana 2.
- Также недавно лидер Словакии Зузана Чапутова во время визита в Украину посетила Ирпень и Бородянку, ставшие свидетелями зверств российских оккупантов.