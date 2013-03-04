Ракеты к ПВО, артиллерия, снаряды: как долго Украина продержится без военной помощи США

В ночь на вторник, 4 марта, издание Bloomberg со ссылкой на слова уважаемого, но анонимного сотрудника Пентагона сообщило, что США по решению президента Трампа ставят на паузу всю военную помощь Украине. Более того, этот запрет касается даже того оружия, что уже выехало с территории США и направлялось в Украину, "включая оружие в пути" на самолетах, судах, или того, что ожидало в транзитных зонах в Польше.

При этом такое решение в отношении союзника США почти не имеет аналогов в истории США и фактически является ультиматумом Украине. Решение Трампа приостановить военную помощь Украине может касаться оружия и боеприпасов на сумму более 1 миллиарда долларов, которые уже находились на этапе заказа или доставки в Украину.

Крупнейший союзник Украины – Соединенные Штаты Америки – похоже, останавливает поставки оружия. 24 Канал анализирует последствия этой измены.

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Заморозил ли Трамп военную помощь Украине

Надо заметить, что за несколько часов до этого Трамп публично говорил, что еще не принимал такого решения и остановки нет.

Я пока даже не обсуждал это. Посмотрим, что будет дальше. Много вещей происходит прямо сейчас, когда мы разговариваем,

– Дональд Трамп 3 марта 2025 года.

Впрочем, его слова – это только его слова. Он уже столько раз врал или говорил прямо противоположные вещи просто во время одной речи, что верить словам Трампа невозможно. Поэтому ценность имеют только действия – о них пока неизвестно, как неизвестно и о письменном приказе об упомянутой паузе.

С другой стороны, Трамп мог даже и не врать, потому что соответствующее заявление делал во время пресс-конференции по случаю заключения соглашения с тайваньскими производителями микрочипов TSMC о переносе производства в США. А совещание об остановке помощи было назначено в Белом доме на более позднее время.

Пока это не комментировали украинские чиновники, а они непременно должны это сделать, ведь от американской помощи зависит очень много. Возможно, это произойдет позже и точно добавит большего понимания.

Так стоит ли доверять "анонимам"? Похоже, что в этом случае – да, потому что вслед за Bloomberg аналогичные инсайды начали распространять CNN, WSJ, Reuters, The New York Times и "Голос Америки". В частности, украинский корреспондент последнего Остап Ярыш у себя на фейсбук-странице написал следующее:

США по указанию Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Это Голосу Америки подтвердил высокопоставленный чиновник администрации.

Также журналист приводит прямую речь данного источника и его объяснения таких действий Трампа:

Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что это способствует решению.

Тем временем в МИД Польши рассказали, что Трамп остановил военную помощь Украине без консультаций с союзниками.

Как заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский, большое политическое значение будет иметь тот факт, что решение США "было принято без какой-либо информации или консультаций ни с союзниками по НАТО, ни с группой "Рамштайн", участвующей в поддержке Украины".

"Это очень важное решение, и ситуация очень серьезная", – сказал он.

Будет ли шантаж Трампа длительным

Сейчас все инсайдеры пишут о "паузе", а не окончательной остановке. То есть Трамп рассчитывает на это как на "воспитательную меру". Но какой будет цена возобновления поставок?

The New York Times пишет, что "пауза" продлится до тех пор, пока Трамп не определит, что Украина продемонстрировала "добрую волю к мирным переговорам с Россией". Но издание не расшифровывает, что это означает и чего Трампу будет достаточно.

Будет ли это просто заключение "минеральной сделки", либо извинения Зеленского или просто выражение им сожаления по поводу скандала без дальнейших оценок? Или же отставка и полная капитуляция? Пока это неизвестно, однако, зная нрав Трампа, следует готовиться к худшим сценариям.

При этом Украина продолжает непубличные переговоры с США. Об этом, в частности, писал 3 марта глава Офиса президента Ермак:

Говорил с членом Палаты представителей Конгресса США, республиканцем Брайаном Фицпатриком. Обсуждали вопросы движения к справедливому миру и Соглашение о минералах с США. Нам нужно экономическое партнерство, обеим нашим странам. Есть взаимопонимание, движемся к решению, которое должны принять лидеры наших государств.

Поэтому остается надежда, что этот наглый шантаж не будет длительным.

О какой именно помощи идет речь

Поскольку администрация Трампа в свою вторую каденцию помогла Украине суммарно 0 (нулем – 24 Канал) долларов, то речь явно идет о программах помощи, которые были приняты еще во время президентства Байдена, но по тем или иным обстоятельствам не успели быть реализованы ко времени Х.

Речь идет о программе долгосрочной поддержки Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) (гранты для американских оружейников на производство нового оружия), по которой Украина получала от США критически важное для себя оружие:

ракеты к системам ПВО/ПРО PATRIOT,

ракеты к системам HIMARS / ATACMS,

артиллерийские снаряды,

противотанковое оружие.

О большом пакете для Украины на 2,2 миллиарда долларов по программе USAI было объявлено в декабре 2024 года.



При этом стоит понимать, что USAI – это долговременная программа, рассчитанная на годы вперед, потому что производство сложного оружия – дорогая и длительная история. Так, некоторые контракты прописаны аж на 2027 год.

Также Украина продолжала получать оружие по программе Presidential Drawdown Authority (PDA) (уже готовое оружие со складов Пентагона, проплаченное из бюджета 2024 года).

Около 90% вооружений, выделенных Украине в рамках предыдущих пакетов PDA, уже доставлены в распоряжение ВСУ. Об этом ABC заявили двое американских чиновников, знакомых с вопросом.

Что такое Presidential Drawdown Authority (PDA) Это самый быстрый способ из путей доставки военной помощи США Украине. Президент может разрешить передачу имеющегося оборонного оборудования США непосредственно со складов США. Он идеально подходит для немедленных потребностей, но ограничен доступностью оружия на складах.



Помощь Украине также поступала несколькими другими путями: через Инициативу содействия безопасности в Украине (USAI), то есть закупку правительством США нового оборудования непосредственно у оборонных подрядчиков, а также через программу Иностранного военного финансирования (FMF) – то есть гранты или займы от США для Украины и других государств на покупку вооружения.

Кроме того, есть программа Foreign Military Financing (FMF) – Украина получает от США деньги, на которые самостоятельно покупает оружие. Она самая маленькая (1,6 миллиарда долларов в 2024 году) и ее легче всего пустить под нож.

То есть мы оказались в ситуации, когда США не только не помогают с новыми поставками, но и пустили под нож старые, уже утвержденные. Совокупно это несколько миллиардов долларов.

О значении для Украины PATRIOT и HIMARS/ATACMS много рассказывать не надо. Без первых мы фактически будем беспомощны против российской баллистики, без вторых – не будем иметь относительно "длинной руки" для ударов по россиянам на фронте и в тылу.

Может ли продержаться Украина без помощи?

Трамп, 3 марта, будто смакуя будущий бан, намекнул, что без американской помощи Украина долго не продержится:

Возможно, кто-то не хочет заключать соглашение, и если кто-то не хочет заключать соглашение, я думаю, что этот человек долго не продержится. К этому человеку не будут долго прислушиваться. Потому что я верю, что Россия хочет заключить соглашение, я верю, что народ Украины, безусловно, хочет заключить соглашение.

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С этим трудно спорить, но в Украине, похоже, учли нрав Трампа, поэтому делали некоторые запасы. О них осторожно сказал член оборонного комитета Федор Вениславский. По его оценкам, запасов оружия хватит на полгода, даже без постоянной поддержки США.

Также он сообщил, что сейчас Украина активно ищет альтернативы поставки оружия, основной целью является – обеспечение украинских сил ПВО.

Тем временем советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя решение США о приостановлении военной помощи Украине, отметил, что многие программы, по которым Украина получает военную помощь от США, уже были на этапе завершения.

Представитель ОП также призвал не забывать, что Украина уже имеет опыт длительного приостановления программ милитарной поддержки со стороны США. Поэтому, по его словам, "умеет адаптироваться к таким ситуациям".

Программы замещения уже работают. Поэтому проводим тщательный аудит того, что есть, что можно выработать в рамках партнерского сотрудничества, что можно заместить. Что-то ищем на коммерческих рынках. Обсуждаем с европейскими партнерами,

– подчеркнул Подоляк.

При этом следует понимать, что фактической альтернативы системам PATRIOT в борьбе с российской баллистикой пока не существует. Поэтому в администрации Трампа должны быть готовы к тому, что потенциальная кровь мирных украинцев будет на ее руках.



Впрочем, в команде президента США очевидно рассчитывают в очередной раз сделать крайними Украину и ее президента. По крайней мере к этому точно будет готов Илон Маск и его "оружие массового кринжа и уничтожения" в виде постов в Х. Кстати, о планах отключения "старлинков" мы пока не слышим, но, похоже, надо держать в голове и такой вариант.

Делал ли уже Трамп что-то подобное раньше?

Внимательный читатель непременно скажет: "Это же было уже" и вспомнит события 5-летней давности. Тогда, в 2019 году, Трамп, обиженный на вежливый отказ нового президента Украины Зеленского предоставить компромат на сына Байдена, объявил о приостановке поставок оружия для Украины.

Речь идет о тех самых "Джавелинах", которыми хвастался Трамп 28 февраля 2025 года во время ссоры с Зеленским в Овальном кабинете и которые на самом деле, де-факто, одобрил предоставить Украине Конгресс против воли Трампа.

Это вызвало громкий скандал и привело к большому расследованию, по итогам которого нижняя палата Конгресса объявила Трампу его первый импичмент, который, правда, впоследствии утонул в Сенате.

Но между теми событиями есть различия, потому что тогда в Палате представителей большинство имели демократы, сейчас же обе палаты контролируются республиканцами, значительная часть которых либо с MAGA, либо находится под влиянием этой идеологии. Поэтому нового импичмента ждать точно не стоит, однако бурной реакции от меньшинства – очевидно так.

Как на это реагируют в США: от демократов до республиканцев

"Этот акт возмездия против нашего союзника, который стоит на передовой защиты свободы и демократии, не только позорный, он опасен... Я призываю администрацию изменить курс", – сенатор-демократ Джин Шагин , сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям.

, сопредседатель комитета Сената по иностранным отношениям. "Жаль, что Иран, Северная Корея и Китай не приостанавливают свою военную помощь и экономическую поддержку (России)... Есть захватчик и жертва; есть демократия и диктатура; есть страна, которая хочет быть частью Запада, и та, которая ненавидит Запад. Мы должны однозначно быть на стороне добра", – конгрессмен-республиканец и бригадный генерал ВВС США в отставке Дон Бейкон .

. "Это то, что должен сделать президент. Откровенно говоря, он мог бы это сделать до пятничной перепалки с Зеленским. Президент сказал, что есть три пути: либо вы проигрываете, либо втягиваете нас в войну, либо заключаете перемирие. И президент прав, выбрав перемирие", – конгрессмен-республиканец Чип Рой в эфире CNN.

в эфире CNN. "Я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Украинцы проливают кровь... Я не отказываюсь от своей поддержки Украины", – сенатор-республиканка Сьюзен Коллинс .

. "Президент Трамп прав, останавливая поставки американского оружия в Украину. Если Зеленский хочет продолжать бесконечную войну, пусть делает это сам. США больше не будут участвовать в этом конфликте, который привел к гибели тысяч людей. Настало время мира!" – конгрессвумен-республиканка Мэри Миллер .

. "Зеленский играет героя, но он им не является, на самом деле герои – это украинские военные. Он предал их, не поддержав, и продолжает подрывать украинский народ ради личной выгоды", – конгрессвумен-республиканка украинского происхождения Виктория Спарц .

. "Сначала Дональд Трамп обвинил Зеленского во вторжении Путина в Украину. Затем он заявляет, что "доверяет" Путину. Теперь он заморозил двухпартийную военную помощь. Понятно, что Дональд Трамп ставит свое хрупкое эго выше нашей национальной безопасности – становясь на сторону Путина выше интересов союзников США в Европе", – сенатор-демократка Элизабет Уоррен.

Стоит понимать, что это скандальное решение Трампа произошло просто накануне его речи в Конгрессе. Он уже ее анонсировал, утверждая, что скажет что-то такое, что сразу все всё поймут. К этому событию будет приковано большое внимание, и американские политики, которые остаются благосклонными к Украине, должны показать свое несогласие с действиями Трампа.

Этого будет достаточно для "картинки", однако вряд ли для изменения решения Трампом. К сожалению.