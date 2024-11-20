275 миллионов на поддержку Украины: США предоставят новый пакет оружия

США выделяют Украине 275 миллионов долларов на новый пакет оружия, чтобы усилить Киев перед зимой. Администрация Байдена спешит завершить поставки до прихода Трампа.

О том, что США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи, сообщает AP со ссылкой на представителей американских властей, передает 24 Канал.

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Почему США предоставляет Украине новый пакет военной помощи

Этот шаг является частью срочного плана администрации президента Байдена, который имеет целью предоставить Киеву максимальную поддержку до инаугурации Трампа, который неоднократно заявлял о своих намерениях быстро завершить войну между Украиной и Россией.

В новый пакет помощи войдут:

системы противовоздушной обороны;

реактивные системы залпового огня HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 миллиметров;

противотанковые комплексы Javelin;

а также запчасти и другое оборудование.

Официальные лица отметили, что эти поставки будут осуществляться с помощью президентских полномочий, которые позволяют быстро выделять вооружение из действующих резервов Пентагона.

Обратите внимание! Параллельно с этим Украина получила разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для нанесения ударов по территории России. ВСУ уже использовали эти ракеты для атак на российские склады боеприпасов в Брянской области. Это вызвало жесткую реакцию Кремля, который пригрозил возможностью использования ядерного оружия.

Есть ли какие-то угрозы для Украины

В Вашингтоне уверяют, что пока не видят никаких признаков подготовки России к применению ядерного арсенала. В то же время в Белом доме подчеркивают важность оперативной поставки всех одобренных Конгрессом средств и вооружений. На момент передачи власти Трампу осталось примерно два месяца, поэтому администрация Байдена работает над ускорением всех процессов.

Кроме того, Министерство обороны США планирует использовать более 7 миллиардов долларов, которые уже были выделены Конгрессом для военной помощи Украине. Часть этих средств направляется на закупку нового оружия, остальные – на пополнение запасов, которые высвобождаются для поддержки Киева.

В то же время Трамп, который недавно выиграл выборы, неоднократно критиковал политику поддержки Украины и даже предположил, что Киеву следовало бы пойти на уступки, чтобы завершить войну. Как именно он планирует "быстро решить конфликт", политик пока не объяснил, но его заявления вызывают серьезную тревогу среди сторонников дальнейшей поддержки Украины.