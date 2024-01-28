США хотят предоставить Украине военную помощь через Грецию, – СМИ

США заинтересовались оборонительным потенциалом Греции. Так, Вашингтон предложил Афинам до 200 миллионов долларов в обмен на передачу или продажу вооружения Киеву.

Об этом говорится в письме госсекретаря США Энтони Блинкена к премьеру Греции Кириакосу Мицотакису о 6 шагах по расширению сотрудничества в сфере безопасности. Документ процитировала популярная греческая газета.

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Вашингтон может оказать помощь через Афины

Издание подчеркнуло, что письмо поступило греческой стороне после официального уведомления Госдепа утром 27 января. Оно подтвердило, что Вашингтон дает "зеленый свет" на продажу Афинам истребителей F-35.

Энтони Блинкен отметил, что коммерческие операции США в области обороны с их союзниками по НАТО "являются фундаментальным компонентом усилий по укреплению европейской безопасности и укреплению общей способности сдерживания и обороны Альянса".

Интересно, что при условии выполнения всех соответствующих юридических требований, Вашингтон намерен расширить сотрудничество с Афинами путем того, что они помогут нашему государству.

Нас продолжает интересовать оборонный потенциал, который Греция могла передать или продать Украине. Если эти возможности представляют интерес для Украины, и пока правительство США не оценит их статус и ценность, мы можем изучить возможность возможного дополнительного финансирования иностранных вооруженных сил Греции на сумму до 200 миллионов долларов,

– так в письме описан 5 шаг сотрудничества с Афинами.

В газете отметили, что политическое и военное руководство Греции согласилось с предложением госсекретаря. Более того, якобы уже предоставило распоряжение по передаче Украине систем и оборудования, не используемых греческой армией.

СМИ отмечают, что по данным из открытых источников, сейчас Афины имеют в своем арсенале и могут передать советские системы противовоздушной обороны "Тор", "Оса", С-300, а еще зенитные установки советского образца "ЗУ-23-2" и снаряды ко всему этому оружию.

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в ноябре греческие СМИ писали, что Вашингтон вел переговоры с Афинами о покупке 75 тысяч артиллерийских снарядов разных калибров для Украины.