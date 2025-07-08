В Кремле засуетились: пообещав оружие Украине, Трамп дает России важный сигнал

Трамп заявил о намерении увеличить военную помощь Украине, чтобы она была способна защищаться. Пока что такие высказывания американского президента выглядят как ситуативная реакция.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что он пока не видит предпосылок или признаков того, что свидетельствует об изменении стратегии в администрации Трампа.

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Что повлияло на решение Трампа

Политолог считает, что хотя и реакция Трампа ситуативная, однако она очень важна. Поскольку такой реакции от лидера Штатов наша страна не видела все первые месяцы его президентства.

"Были приостановления поставок нам оружия (в начале марта), но это скорее было давление. США хотели таким образом дожать нас по ресурсному соглашению, были недовольны нашей позицией по мирным переговорам. Как только Украина согласилась на прекращение огня, тогда поставки оружия возобновились. Это тоже была ситуативная реакция", – напомнил Фесенко.

Сейчас на реакцию Трампа, как предположил политолог, повлияло несколько факторов. Во-первых, его разочарование и даже раздражение тем, что Путин не только не соглашается на конструктивные мирные переговоры, а наоборот усиливает войну. Такие действия диссонируют с позицией Трампа, его интересами.

Кроме того, у немалого количества сторонников президента Соединенных Штатов, к которым он прислушивается, усиленные удары России по городам Украины, гибель мирных граждан, вызывает бурную негативную реакцию.

Я не исключаю, что на Трампа мог даже повлиять такой специфический фактор, как редакционная статья в New York Post. Это одна из немногих газет, которую читает Трамп. Он знает ее журналистов, даже цитирует их. Поэтому статья с призывом "вооружить Украину до зубов" повлияла на него,

– предположил политолог.

Повлияла, со слов политолога, на решение Трампа о предоставлении нашей стране военной помощи и его разговор с Зеленским.

Какой месседж Вашингтон посылает Москве

В политическом смысле такая реакция Трампа будет влиять на Россию, в перспективе – на переговорный процесс. Фесенко отметил, что главная причина эскалации войны со стороны России заключается в том, что Кремль увидел слабую позицию американского президента, что США уже не являются партнером Украины, периодически прекращают ей поставки оружия. Это, по убеждению политолога, вдохновляло Путина усиливать боевые действия.

"А сейчас США фактически сигнализируют о том, что им не нравится, что Россия эскалирует войну, что они не допустят, чтобы она выиграла ее. Штаты не допустят ситуации, когда у россиян будет одностороннее преимущество в военных ресурсах. Такой сигнал очень важен", – подчеркнул Фесенко.

Политолог обратил внимание на информацию, что якобы российская сторона соглашается на третий раунд переговоров в Стамбуле. Фесенко считает, что такое поведение России неслучайно, ведь длительное время Кремль откладывал эту встречу. Он предположил, что это может быть реакцией России на раздражение Трампа. Поэтому сейчас Москва имитирует свою готовность к мирным переговорам с Украиной.