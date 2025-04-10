Без поддержки США: полковник запаса ВСУ назвал перспективы Украины в войне

Западные аналитики утверждают, что Украина вместе с поддержкой Европы сможет выстоять даже без поддержки США. К тому же об этом говорят люди, которые знают военные возможности европейских стран.

В 2022 году Европа еще не была готова помогать Украине в объемах, чтобы остановить войну. Таким мнением с 24 Каналом поделился полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что тогда нас выручили американские базы.

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Что изменится без помощи США

В Европе были специально созданы базы с американским оружием, которые существенно нам помогли в начале. Без всех этих средств Украина точно не смогла бы устоять. Но за 3 года война наконец "разбудила" европейцев.

Европа уже стала на ноги, производства увеличились, а главное – пришло осознание процессов. К этому подтолкнул Дональд Трамп своими заявлениями,

– подчеркнул Роман Свитан.

Теперь Европа может нам помочь настолько, чтобы мы могли справиться и без американской поддержки. Есть все шансы удержать фронт и даже вернуть некоторые позиции. Кроме этого, не стоит забывать, что Украине помогают не только европейские страны.

Канада, Австралия, Южная Корея, Япония – есть достаточно стран, которые нам способствуют и будут делать это дальше. Поэтому нет никаких проблем в том, что американская помощь заканчивается в апреле 2025 года,

– отметил Роман Свитан.

Но также не стоит думать, что никакой поддержки от США уже не будет. Трамп может быстро менять свои решения, поэтому вполне вероятно, что он возобновит помощь Украине.

К слову, американцы уже забирают своих военных и технику с некоторых европейских баз. Их перебрасывают на другие участки. Продолжается подготовка к полному европейскому контролю над обеспечением украинской армии.