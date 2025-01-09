Последний пакет помощи от администрации Байдена: почему выделили не всю сумму

Соединенные Штаты выделили последний пакет военной помощи от администрации Джо Байдена. У них еще были "свободные" 4 миллиарда долларов, но использовали только 500 миллионов. Так произошло по ряду неприятных причин.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что военная помощь от США была на протяжении полномасштабной войны. Но можно было бы действовать несколько лучше.

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В чем проблема

Соединенные Штаты выделили 60 миллиардов долларов помощи для Украины в 2024 году. Это значительная сумма, но пока не удалось ее полностью использовать по ряду причин. В частности тут есть вопросы к советнику Байдена Джейку Салливану.

Многое произошло из-за концепции сдерживания рисков и управления эскалацией, которую в администрации Байдена внедрял советник по нацбезопасности Салливан. Многие журналисты отмечали, что Байден действительно вместе с Конгрессом предоставил более 60 миллиардов долларов помощи. Но если бы эта помощь пришла в январе 2022 года, то не приходилось бы говорить об угрозе российского вторжения в Украину,

– сказал Джигун.

В конце концов представляется, что концепция управления эскалацией и "непровоцирования" Путина сильно провалилась. Российский диктатор начал полномасштабную войну против Украины и дальше ее продолжает.

Также все деньги не удалось использовать и по техническим причинам. Не все оружие, которое должна была получить Украина, находилась сразу на складах. На что-то удалось заключить контракты; на что-то пока нет. Так и осталось несколько миллиардов долларов, которые "висят" в воздухе.

Остаток в несколько миллиардов перейдет к администрации Трампа. Думаю, что он будет использован для Украины. Мы видим, что простой сделки с россиянами не будет. Идут поиски концепции, которая бы всех устроила. Мы очень далеки от достижения конструктивных соглашений по прекращению войны. Поэтому Трамп в какой-то момент может понять, что другого варианта, чем общаться с россиянами на языке силы, нет,

– отметил Джигун.

Добавим, 9 января США объявили о новом пакете военной помощи на 500 миллионов долларов. Туда войдут ракеты для ПВО, боеприпасы "воздух-земля" и оборудование для F-16.