США могут объявить о крупнейшем пакете военной помощи Украине, – Sky News

Украина продолжает титанически противостоять российской агрессии. Поддерживают нас в этом союзники, в том числе США. В стране могут вскоре принять самый большой пакет военной помощи.

Журналисты заявили, что соответствующее решение может быть принято вскоре. Нам следует ожидать громкого заявления 24 февраля. В годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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Пакет помощи будет рекордным

Нас ожидает новый пакет военной помощи. А его сумма составит 10 миллиардов долларов. Наше государство получит то, что необходимо для того, чтобы противостоять российскому наступлению, которое вот-вот начнет враг.

По данным журналистов, неназванные официальные лица США заметили, что администрация Байдена скоро озвучит несколько объявлений. Все они будут направлены на то, чтобы донести до Кремля важный месседж: США продолжают твердо поддерживать Украину.

Причем, это будет комплексный подход. Будет идти речь не только о необходимом для Украины оружии. Также на Россию будут наложены новые санкции. Что же касается истребителей F-16, то их ожидать в новом пакете военной помощи не стоит.

Мощь Украины растет каждый день

Начнем с фотографий, которые уже успели активно обсудить в сети. На них можно увидеть порт в Германии. А максимум внимания на них к себе привлекает военная техника из США. Речь идет о 60 боевых машинах пехоты Bradley. Уже известно, что БМП везут в американскую базу в Мангейме. Там наши военные и будут проходить учения.

В то же время в США рассматривают предоставление нашему государству изъятое иранское оружие и боеприпасы. Об этом рассказали журналисты, ссылающиеся на американских чиновников. А речь идет об оружии, которое удалось изъять у контрабандистов, связанных с Ираном, у побережья Йемена.

В этом материале вы можете узнать, какую помощь предоставит Украине Запад по итогам "Рамштайна". Сразу же оговоримся, что прийти к согласию по передаче истребителей F-16 не удалось.

В заключение поделимся прогнозом главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Он подчеркнул, что до сих пор сохраняется значительная угроза из-за ракетных обстрелов. И ее ни в коем случае нельзя уменьшать. В то же время он заметил, что угрозы нападения на украинскую столицу нет.

По данным официальных лиц, 10 миллиардов долларов – прямая бюджетная помощь нашему правительству.