Аналитики в США требуют больше оружия для Украины – это смерть для путина, – Пионтковский

Ведущие военно-политические аналитики США рекомендуют администрации Байдена предоставить все необходимое вооружение Украине, необходимое для победы в войне против россии. Это позволит нанести смертельный удар путинскому режиму.

Если этого не сделать, контрнаступление ВСУ по освобождению украинских территорий будет отложено на полгода. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Смертельный удар путина

Политолог отметил, что Вашингтон взорвало письмо двадцати ведущих военно-политических аналитиков, требующих более решительной военной поддержки Украине.

Это письмо требует немедленно направить ракеты к HIMARS дальностью до 300 км и противовоздушные системы NASAMS, и давно обещанную авиацию, чтобы Украина получила возможность нанести смертельный психологический удар по путинскому режиму из-за уничтожения крымского моста и освобождения Херсона,

– считает публицист.

По его словам, эксперты надеются, что с такой помощью ВСУ освободят Херсон в ближайшие два месяца – "до неизбежной осенне-зимней заморозки".

"Наверное, Украина ни на какие перемирия не согласится, но погодные условия, начиная с ноября, будут такими, что какая-то заморозка на фронте наступит... Поэтому это отправит в шоковое состояние как российский так называемый "глубинный народ", так и бункер," то есть путина и его окружение. Этой военной и политической катастрофы пути не переживет", – подчеркнул Пионтковский.

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Поражение запустит изменения в кремле

Оппозиционер считает, что если путин потерпят поражение, это запустит переформатирование власти в кремле.

Нам сообщат, что путин совершил ряд больших ошибок в украинском вопросе и он уже не может исполнять обязанности президента. Если оружие в необходимом ассортименте будет поставлено в ближайшее время, это произойдет в сентябре. Если нет – партия откладывается еще на полгода со всеми страданиями для народа Украины, обстрелами, блокадами, холодом, энергетическим отключением,

– заметил публицист.

Он уверен, что те же проблемы будут в Европе.

"Часть администрации Байдена, возглавляемая Блинкеном и Остином – требуют решения вопроса сейчас и сегодня. Так и говорится в их манифесте, что Америка должна предоставить необходимое оружие Украине сейчас, прежде чем это будет поздно. В том смысле, что через два месяца наступление Украина усложнится", – резюмировал Пионтковский.

Военная помощь Украине: что известно

Американские эксперты, военные и дипломаты написали открытое письмо президенту США Джозефу Байдену. Они призвали немедленно увеличить предоставление военной помощи Украине.

19 августа стало известно, что в США было принято решение о предоставлении нового пакета оборонной поддержки Украине на сумму 775 миллионов долларов.

На сегодняшний день "ведется дискуссия" о поставках новых видов вооружений Украине. Это ведь может существенно помочь изменить ситуацию на поле боя. В частности, могут поступить на вооружение армии Украины NASAMS – новейшие ЗРК, эффективные в противовоздушной обороне.

В целом с начала работы администрации Байдена США предоставили Украине уже помощь по безопасности на сумму более 10 миллиардов долларов.

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