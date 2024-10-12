Украина и Франция могут создать совместные оборонные производства, – Зеленский

Украина обсудила с Францией новую модель взаимодействия. А именно создание совместных украинско-французских оборонных производств.

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Сейчас эта идея прорабатывается.

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Украина и Франция могут создать совместные оборонные производства

На уровне министерств обороны это прорабатывается. Уже работает датская модель, когда правительства государств-партнеров привлекают инвестиции в производство оружия, а новую, французскую модель мы рассматриваем как возможность привлекать инвестиции в создание именно новых производств,

– пояснил Зеленский.

По словам президента, Украина очень рассчитывает на этот результат.

"Это персональная задача для министра обороны, для Минстратегпрома – обеспечить выполнение всех наших договоренностей", – подытожил он.

Напомним, что Владимир Зеленский продолжает знакомить партнеров с Планом победы Украины. Во время своего визита во Францию украинский лидер представил его своему французскому коллеге Эмануэлю Макрону.