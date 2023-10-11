Великобритания объявит новый пакет помощи на 100 миллионов фунтов: что туда войдет

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс 11 октября объявит новый пакет помощи Украине. В частности, туда будет входить оружие, которое должно помочь нашему государству в контрнаступательных действиях.

Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Общая сумма этой военной помощи составит 100 миллионов фунтов стерлингов.

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Британия предоставит новую помощь Украине

Министр обороны объявил о новом пакете военной поддержки для Украины стоимостью более 100 миллионов фунтов стерлингов. Этот пакет поможет вооруженным силам нашего государства разминировать поля, поддерживать транспортные средства и укреплять оборонные укрепления для защиты критической инфраструктуры от обстрелов.

В частности, военную помощь Британия предоставит за средства Международного фонда для Украины (IFU), а именно решение о пакете объявит глава британского Минобороны вместе с его коллегами из стран-партнеров IFU на заседании Контактной группы по обороне Украины в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Это происходит в тот момент, когда был подписан окончательный контракт с ранее объявленным пакетом со средствами противовоздушной обороны, согласно которому Украине предоставят ПВО более чем на 70 миллионов фунтов стерлингов. Он включает и систему MSI-DS Terrahawk Paladin, которая может отслеживать и уничтожать беспилотники, а также защищать критическую инфраструктуру.

Великобритания и Дания запустили Международный фонд для Украины в 2022 году, чтобы предоставить средства, которые лучше всего отвечают потребностям наших Вооруженных Сил. С этого момента еще пять других стран вступили в IFU, демонстрируя единство и решительность союзников и партнеров в поддержке Украины.

Во время заседания Шаппс сказал, что во время своего крайнего визита в Киев он уверял Зеленского, что Великобритания продолжит неуклонно поддерживать наше государство в борьбе против врага. Кроме того, Соединенное Королевство также будет обеспечивать важнейшие потребности украинской армии.

Я с гордостью сообщаю, что Великобритания вместе с союзниками подписала новые контракты на обеспечение Украины критически важными системами противовоздушной обороны для защиты гражданского населения от варварской кампании бомбардировок Путина. Мы также обязались закупить новое оборудование более чем на 100 миллионов фунтов стерлингов, чтобы дать украинским солдатам возможность пробить смертоносные минные поля России,

– сказал он.

В пакете будет содержаться важное оборудование, чтобы помочь украинским солдатам преодолевать водные препятствия с помощью переправы, а также тяжелые транспортные средства для уничтожения российских невзрывных препятствий.

Говоря об этом пакете, начальник штаба обороны Британии Энтони Радакин подчеркнул, что этот пакет является "последним в беспрецедентных и постоянных усилиях 50 стран" предоставить Украине инструменты, необходимые для противодействия агрессии России и возвращение временно оккупированных территорий.

"Этой зимой Россия будет пытаться подорвать моральный дух украинского народа и разделить международное сообщество, но в обоих случаях Путин недооценивает силу и устойчивость международной оппозиции. Если мы будем держаться вместе и будем продолжать курс, тогда Россия продолжит проигрывать, Украина победит, а правила, которые имеют значение для глобальной безопасности, сохранятся", – подчеркнул адмирал.

Сейчас Украина является самой заминированной страной в мире, что создало наибольшее препятствие на пути контрнаступления ВСУ в этом году. Поэтому любые возможности для разминирования будут важны для продвижения вперед украинской армии.

В конце концов, оборудование из пакета ПВО и поддержки мобильности поступит в Украину в ближайшие месяцы, присоединившись к другому финансируемому IFU оборудованию, которое уже есть в Украине, включая около 100 беспилотных летательных систем.

Следует отметить, что IFU использует финансовые взносы международных партнеров для обеспечения приоритетной военной помощи для Украины. В настоящее время через фонд собрали около 785 миллионов фунтов стерлингов после вкладов Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы.