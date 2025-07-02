Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, Дональд Трамп постепенно меняет позицию в отношении Украины. И стоит ожидать, что со временем он начнет жестче действовать в отношении России.

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Будет ли военная помощь от США

Как отметил Пинкус, по данным его источников, Соединенные Штаты передают Украине некоторую помощь, о которой публично никто не объявляет. Также внутри обеих палат Конгресса есть инициатива по сбору подписей для введения отдельного бюджета для военных нужд Украины.

Это то же, что приняли в 2024 году. Тогда был 61 миллиард долларов. Похожий проект бюджета обсуждается уже и на этот год. Затем его положат на стол Трампу. При этом там речь идет о совсем других видах оружия. Значительно более серьезных. Ракеты ATACMS, Patriot, F-16 и т.д,

– сказал Пинкус.

По его словам, Трамп начинает осознавать, что политика умиротворения России не срабатывает. Вполне вероятно, что он начнет действовать по-другому. Будут "драконовские" санкции против России и военная помощь для Украины.

Добавим, есть информация, что Соединенные Штаты решили приостановить военную помощь для Украины. Часть оружия остановили буквально в пути и направили обратно. А сами причины достаточно неожиданны. По данным СМИ, решение приняли еще в начале июня. Также там сообщили, какое именно оружие перестали предоставлять американцы.