Танков будет еще больше: Дания готова войти в коалицию по помощи Украине
Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков. Также Дания объявила о передаче Украине артиллерийских систем.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по поводу передачи Украине танков. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе, пишет 24 Канал.
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Украина получила гаубицы Caesa от Дании
"Спасибо лично премьер-министру и министру обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции", – сказал Зеленский.
Глава государства также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar.
Мэтте Фредериксен уверила, что Дания будет поддерживать Украину всем, чем нужно. Она заявила, что танки – "это то, что мы сегодня обсуждали".
"Мы только что передали артиллерийские системы, но танки нужны также", – сказала Фредериксен. Премьер Дании отметила, что говорила с Зеленским на разные темы, которые важны для Украины, но большая часть разговора была уделена именно танкам.
Украина может получить более 300 танков
- Россия готовится к новому наступлению, о чем предупреждал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а также глава Минобороны Алексей Резников. На Западе тоже предупреждают, что в Кремле готовятся новые наступательные действия.
- В то же время, Украина готовится отбивать атаки российских военных, а также выбивать оккупантов. Потому западные партнеры и увеличили военную помощь Украине.
- В декабре Валерий Залужный заявил, что ему нужно 300 танков, чтобы выбить оккупантов на границы по состоянию на 23 февраля 2022 года. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что союзники обещают предоставить нашему государству 321 тяжелый танк.
- Украина получит танки "Абрамс" от США и Challenger 2 от Великобритании. Важно, что Германия разрешила реэкспорт танков Leopard и объявила о передаче Украине нескольких "Леопардов".
- Следует отметить, что некоторые танки Украина получит не сразу. Например, Challenger 2 могут поступить к концу весны, а такни "Абрамс" – вообще в конце лета. Следовательно, наиболее реально для Украины до середины весны получить "Леопарды". Наши военные начинают учения на западных танках.