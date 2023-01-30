Танков будет еще больше: Дания готова войти в коалицию по помощи Украине

Дания готова присоединиться к международной коалиции по передаче Украине танков. Также Дания объявила о передаче Украине артиллерийских систем.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Дания готова присоединиться к международной коалиции по поводу передачи Украине танков. Об этом он сказал во время брифинга после встречи с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в Одессе, пишет 24 Канал.

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"Спасибо лично премьер-министру и министру обороны Дании за готовность Дании присоединиться к нашей танковой коалиции", – сказал Зеленский.

Глава государства также поблагодарил Данию за усиление обороны Украины и передачу ВСУ гаубиц Caesar.

Мэтте Фредериксен уверила, что Дания будет поддерживать Украину всем, чем нужно. Она заявила, что танки – "это то, что мы сегодня обсуждали".

"Мы только что передали артиллерийские системы, но танки нужны также", – сказала Фредериксен. Премьер Дании отметила, что говорила с Зеленским на разные темы, которые важны для Украины, но большая часть разговора была уделена именно танкам.

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