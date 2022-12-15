Ракеты для IRIS-T и БРЭМ: Германия передала Украине новую помощь

Германия передала Украине дополнительную военную помощь. Там и оружие, и машины, и медицинское оборудование.

В частности, Германия передала Украине и ракеты, и пулеметы, и генераторы, и запчасти к самолетам и много других полезных вещей.

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Помощь Украине от Германии

Ракеты к IRIS-T

12 бронированных ремонтно-эвакуационных машин

10 надводных дронов

Запчасти к Ми-24

Боеприпасы реактивной системы залпового огня к MARS II

28 датчиков и глушителей против дронов

18 разведывательных дронов

17 тяжелых и средних мостовых систем

5 реактивных систем залпового огня MARS II с боезапасом

14 Panzerhaubitzen 2000 (совместный проект с Нидерландами)

ЗРК IRIS-T

30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов

РЛС обнаружения артиллерии COBRA

54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией)

14 900 противотанковых мин

500 зенитных ракет STINGER

2700 зенитных ракет "СТРЕЛА"

280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники)

Запчасти к МиГ-29

30 бронемашин

80 пикапов

7944 противотанковые пистолеты RGW 90 Matador

Это лишь небольшая часть помощи. В списке есть различные устройства для глушения дронов, машины для многих сфер деятельности (военных, медиков, скорой помощи и пограничников), грузовики, разные виды патронов и боеприпасов, больничные койки, спальные мешки, генераторы, зимняя одежда и пайки для военных и многое другое.

Германия не раскрывает деталей

В Германии отметили, что из соображений безопасности федеральное правительство воздерживается от предоставления дополнительной информации, в частности о способах и сроках поставок.

Какое оружие нужно Украине