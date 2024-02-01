Ошибка исторического масштаба, – глава ЦРУ объяснил, почему важно поддерживать Украину
Источник:Foreign Affairs
Украина противостоит России уже почти два года, в частности, и благодаря военной помощи от США и других партнеров. Директор ЦРУ призвал продолжать поддерживать наше государство.
Директор ЦРУ Уильям Бернс выразил мнение, что военная помощь от США и союзников очень важна для Украины. По его словам, она также выгодна и для США.
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Украина будет иметь более сильную позицию
Бернс убежден, что ключ к успеху лежит в сохранении западной помощи Украине. Он заметил, что США относительно скромно инвестирует в Украину, хотя это приносит значительную геополитическую выгоду и заметные прибыли для американской промышленности.
Кроме этого, директор ЦРУ также сказал, что в случае, если появится возможность для серьезных переговоров, то благодаря помощи западных партнеров наша страна будет иметь более сильную позицию. Украина сможет защищаться дольше, а Россия будет расплачиваться за свои действия.
Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы ошибкой исторического масштаба,
– уверен директор ЦРУ.
Сколько страны ЕС потратят на военную помощь Украине в 2024 году
- Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и иностранных дел Жозеп Боррель заявил, что государства-члены ЕС намерены передать Украине по меньшей мере 21 миллиард евро в виде военной помощи. Об этом чиновник сообщил по результатам неформального заседания Совета министров обороны.
- По словам главного дипломата ЕС, после начала полномасштабного вторжения России в Украину государства-члены Евросоюза уже потратили на военную помощь для Киева 28 миллиардов евро. Впрочем, в 2024 году эта сумма возрастет.
- Он отметил, что увеличение расходов на военную помощь для Украины – "лишь часть картины", но есть и другие положительные тенденции.