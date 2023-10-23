Помощь идет: в ОП рассказали, как война в Израиле влияет на военные поставки Украине
В информационном пространстве появляется все больше сообщений, что якобы война в Израиле занимает больше внимания или ресурсов, а война в Украине отходит на второй план. Однако это не так и на деле все выглядит иначе.
Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, заметив, что украинцам не стоит беспокоиться по этому поводу.
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Война в Израиле не влияет на договоренности по Украине
Масла в огонь подливают провокационные сообщения, которые время от времени распространяются. В частности, на днях появилась информация, что Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, зарезервированных для Украины по чрезвычайным запасам США.
Отметим, что официальные лица США предположили, что перенаправление снарядов не окажет негативного влияния на способность Украины бороться с российскими военными.
Мы должны работать как раньше и проводить переговоры на разных площадках, говорить о потребностях на этом этапе войны в Украине. С точки зрения договоренностей между политической элитой Украины и наших партнеров все в рамках договоренностей,
– успокоил Подоляк.
Наше государство имеет ряд договоренностей с партнерами. Конечно, иногда на эти договоренности могут влиять происходящие внутри страны внутриполитические процессы. Например, в США сейчас нет спикера Палаты представителей, поэтому в Конгрессе нельзя проголосовать за соответствующие пакеты помощи в полном объеме, но, несмотря на это, помощь идет.
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Оружия будет больше
На сегодняшний день поведение России – это ключевой провокационный элемент, разрушающий систему глобальной безопасности. Если не убрать первопричину, война не закончится не только в Украине, но и в других регионах. Наоборот, количество войн будет увеличиваться, если путинская вертикаль управления в России будет оставаться и доминировать.
Украина получает и будет получать все необходимое, чтобы довести эту войну до справедливого финала. Наши партнеры все более склонны к тому, что мало просто сдерживать Россию. Агрессор должен стратегически проиграть. Выйти с территории Украины и пойти на внутреннюю трансформацию, поэтому всю необходимую помощь мы будем получать,
– сказал советник главы ОПУ.
Есть три нюанса, из-за которых иногда Украина вовремя не получает помощь в нужном количестве:
- бюрократия;
- готовность принять соответствующие политические решения;
- производство.
"Никто не планировал, что войны будут такими интенсивными, продолжаться более 600 дней и потребуют огромное количество снарядов и ракет. Сегодня масштабные производства только запускаются и в Украине, и в других странах. Количество инструмента для Украины будет увеличиваться, но это займет некоторое время", – добавил Подоляк.
Беспрецедентная помощь от США
- Президент Джо Байден 20 октября сообщил, что отправит в Конгресс США заявку относительно выделения помощи Украине и Израилю. Американский лидер отметил, что эта помощь беспрецедентна.
- Общая стоимость запроса на дополнительное финансирование составляет немного более 105 миллиардов долларов. Самая большая статья запроса на дополнительное финансирование составляет 61,4 млрд долларов в поддержку Украины.
- Отметим, что на написание законопроекта и согласование его содержания может уйти несколько недель. 31 октября уже должны состояться слушания по запросу Байдена.