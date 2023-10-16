Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов рассказал 24 Каналу, от чего зависит военная помощь Украине

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"К сожалению, общественное мнение – это не какая-то математическая вещь. Здесь нет какого-то универсального ключа, единого рецепта", – отметил Сазонов.

От чего зависит помощь Украине: смотрите видео 24 Канала

Прежде всего, весят успехи украинских военных на фронте. Западные страны помогают только тем, в чью победу верят, ведь хотят разделить ее с ними.

Взаимодействие с людьми за границей

Кроме дипломатических визитов, оказывают большое влияние также поездки наших музыкантов, поэтов и художников.

Да, они не общаются с политиками, но они общаются с людьми. А во время выборов обычные люди – уже избиратели, это электорат, с их мнением считаются все политики или теряют власть,

– констатировал Сазонов.

Кроме того, нельзя недооценивать то, что мы пишем в социальных сетях, а также сотрудничество с иностранными СМИ.

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