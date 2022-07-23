Европейские истребители нужны Украине не только на поле боя: объяснение Пономаренко

Украине необходимы западные истребители не только сейчас на поле боя. Проблема значительно глубже, ведь однажды придется обновить весь парк советских военных самолетов.

Об этом 24 каналу рассказал военный корреспондент издания The Kyiv Independent Илья Пономаренко. В последнее время участились разговоры о том, что Украине нужно передать западные истребители и бомбардировщики.

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По словам Пономаренко, разговоры о предоставлении Украине авиации чрезвычайно важны. Воздушные силы ВСУ еще задолго до начала полномасштабной войны били тревогу, что парк нужно обновлять. Поэтому если ВСУ все-таки получат западную боевую авиацию, то смогут не только использовать ее на поле боя, но и сохранить сами Воздушные силы.

Ведь советские самолеты, которыми владеет Украина, исчерпывают свой ресурс и оперативные возможности. Это касается как истребителей, так и штурмовиков, транспортной авиации.

Если не ошибаюсь, наши Воздушные силы говорили, что примерно к 2030-2035 годам мы уже полностью исчерпаем ресурс и останемся без авиации. Они задолго до войны били тревогу и говорили, что нужно выделять деньги, закупать новые эскадрильи, – отметил Пономаренко.

Можно надеяться на получение американских истребителей и штурмовиков

Информация о потенциальной передаче Украине западной военной авиации сейчас очень разная. Кто-то говорит о европейской, где-то слышно и об американской. Илья Пономаренко считает, что украинцам следует рассчитывать на получение американской авиации в долгосрочной перспективе.

Конечно, было бы здорово получить Eurofighter или Gripen. Но Пономаренко не видит большого энтузиазма от производителей относительно заключения контрактов или финансирования таких проектов для Украины. В частности, это касается шведской Saab, производящей самолеты Gripen.

Впрочем, есть и положительные сигналы. Пономаренко напомнил о законопроекте в Конгрессе США по обучению украинских пилотов на истребителях F-15 и F-16. Есть также разговоры, что многие поддерживают передачу легендарных штурмовиков А-10. Последние – не самые новые самолеты, но они очень распространены, и их гораздо легче обслуживать.

Конечно, есть вопросы касательно специалистов, которые будут обслуживать самолеты и инфраструктуры. Кроме того, если те же МиГ-29 могут взлетать с обычных шоссе, то с F-16 это сделать гораздо сложнее. Вызовов будет много. Но в любом случае нужно работать над получением таких самолетов. Это важно как и сейчас, так и на долгосрочную перспективу.

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Напомним, на днях Воздушные силы ВСУ сбили Су-35 вблизи Новой Каховки. Это один из лучших истребителей, которые сейчас находятся на вооружении у россии. Украинские защитники охотились на него несколько дней.