Неожиданный человек может подтолкнуть Трампа к возобновлению помощи Украине
- Духовник Трампа, Марк Бернс, призвал передать Украине танки, авиацию и системы ПВО после удара по Сумах.
- Хотя администрация Трампа не поддерживает новую помощь, Бернс может повлиять на изменение этой позиции через свой авторитет.
Дональд Трамп четко выступает против отправки новой военной помощи Украине. Однако за это начинает выступать все больше людей в его окружении.
В частности, говорится о пасторе Трампа – Марка Бернса, который убеждает, что Украине необходимо предоставить оружие. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил, что лидер США не может просто игнорировать его слова.
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Может ли духовник Трампа повлиять на возобновление помощи Украине
После циничного удара россиян по Сумах духовник Дональда Трампа Марк Бернс призвал передать Украине танки, авиацию и системы противовоздушной обороны. Ранее он приезжал в Украину и побывал в Буче, где был глубоко поражен последствиями российского вторжения.
Может ли реализоваться этот призыв? Думаю, да. Но произойдет ли это в краткосрочной перспективе? Вряд ли. К сожалению, администрация Трампа сейчас идет по худшему для нас сценарию – умиротворением агрессора, поэтому и Россия продолжает совершать такие теракты,
– отметил Дмитрий Жмайло.
Таким образом Кремль пытается добиться от Вашингтона новых уступок, чтобы утвердить свою позицию. Дело в том, что россияне не способны переломить ситуацию на фронте, у них нет значительных прорывов, а вот потери их армии уже достигают миллионной отметки.
Обратите внимание! По состоянию на 14 апреля потери российского войска в живой силе с начала полномасштабной войны составили почти 934 тысячи человек.
Не имея возможности ни увеличить производство оружия, ни купить его у своих так называемых союзников, Россия вкладывает все в информационно-психологические операции. Стоит отметить, что в этом году финансирование этого направления увеличилось на 13%.
"Бернс – духовник Трампа и один из лидеров общественного мнения. Если мы думаем, что Трамп близких к христианству, то это, конечно, не так. Он прагматик и бизнесмен, и все же будет вынужден реагировать на слова Бернса и его сторонников. Для них вопрос справедливости и наказания за преступления – не пустые слова", – заметил Жмайло.
Для Украины важно достучаться до таких людей, чтобы они, свою очередь, влияли и давили на Дональда Трампа. В том числе и в том смысле, что нельзя закрывать глаза на откровенный террор россиян, и говорить, что они просто "допустили ошибку".
Хотя работа с администрацией Дональда Трампа не является легкой, однако Соединенные Штаты до сих пор остаются стратегическим союзником Украины. Поэтому необходимо продолжать диалог, который будет побуждать Вашингтон к поддержке Украины.