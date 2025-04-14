Неожиданный человек может подтолкнуть Трампа к возобновлению помощи Украине

Дональд Трамп четко выступает против отправки новой военной помощи Украине. Однако за это начинает выступать все больше людей в его окружении.

В частности, говорится о пасторе Трампа – Марка Бернса, который убеждает, что Украине необходимо предоставить оружие. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала объяснил, что лидер США не может просто игнорировать его слова.

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Может ли духовник Трампа повлиять на возобновление помощи Украине

После циничного удара россиян по Сумах духовник Дональда Трампа Марк Бернс призвал передать Украине танки, авиацию и системы противовоздушной обороны. Ранее он приезжал в Украину и побывал в Буче, где был глубоко поражен последствиями российского вторжения.

Может ли реализоваться этот призыв? Думаю, да. Но произойдет ли это в краткосрочной перспективе? Вряд ли. К сожалению, администрация Трампа сейчас идет по худшему для нас сценарию – умиротворением агрессора, поэтому и Россия продолжает совершать такие теракты,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Таким образом Кремль пытается добиться от Вашингтона новых уступок, чтобы утвердить свою позицию. Дело в том, что россияне не способны переломить ситуацию на фронте, у них нет значительных прорывов, а вот потери их армии уже достигают миллионной отметки.

Обратите внимание! По состоянию на 14 апреля потери российского войска в живой силе с начала полномасштабной войны составили почти 934 тысячи человек.

Не имея возможности ни увеличить производство оружия, ни купить его у своих так называемых союзников, Россия вкладывает все в информационно-психологические операции. Стоит отметить, что в этом году финансирование этого направления увеличилось на 13%.

"Бернс – духовник Трампа и один из лидеров общественного мнения. Если мы думаем, что Трамп близких к христианству, то это, конечно, не так. Он прагматик и бизнесмен, и все же будет вынужден реагировать на слова Бернса и его сторонников. Для них вопрос справедливости и наказания за преступления – не пустые слова", – заметил Жмайло.

Для Украины важно достучаться до таких людей, чтобы они, свою очередь, влияли и давили на Дональда Трампа. В том числе и в том смысле, что нельзя закрывать глаза на откровенный террор россиян, и говорить, что они просто "допустили ошибку".

Хотя работа с администрацией Дональда Трампа не является легкой, однако Соединенные Штаты до сих пор остаются стратегическим союзником Украины. Поэтому необходимо продолжать диалог, который будет побуждать Вашингтон к поддержке Украины.