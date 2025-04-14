Зокрема, мовиться про пастора Трампа – Марка Бернса, який переконує, що Україні необхідно надати зброю. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу пояснив, що лідер США не може просто ігнорувати його слова.

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Чи може духівник Трампа вплинути на відновлення допомоги Україні

Після цинічного удару росіян по Сумах духівник Дональда Трампа Марк Бернс закликав передати Україні танки, авіацію та системи протиповітряної оборони. Раніше він приїжджав до України та побував у Бучі, де був глибоко вражений наслідками російського вторгнення.

Чи може реалізуватися цей заклик? Думаю, так. Але чи відбудеться це у короткостроковій перспективі? Навряд чи. На жаль, адміністрація Трампа зараз йде за найгіршим для нас сценарієм – умиротворенням агресора, тому й Росія продовжує вчиняти такі теракти,

– наголосив Дмитро Жмайло.

У такий спосіб Кремль намагається добитися від Вашингтону нових поступок, аби утвердити свою позицію. Річ у тім, що росіяни не здатні переламати ситуацію на фронті, у них немає значних проривів, а ось втрати їхньої армії вже досягають мільйонної позначки.

Зверніть увагу! Станом на 14 квітня втрати російського війська у живій силі з початку повномасштабної війни склали майже 934 тисяч осіб.

Не маючи змоги ані збільшити виробництво зброї, ані купити її у своїх так званих союзників, Росія вкладає усе в інформаційно-психологічні операції. Варто зазначити, що цьогоріч фінансування цього напрямку збільшилось на 13%.

"Бернс – духівник Трампа та один із лідерів суспільної думки. Якщо ми думаємо, що Трамп близьких до християнства, то це, звісно, не так. Він прагматик та бізнесмен, та все ж буде змушений реагувати на слова Бернса та його прихильників. Для них питання справедливості та покарання за злочини – не порожні слова", – зауважив Жмайло.

Для України важливо достукуватися до таких людей, аби вони, своєю чергою, впливали й тиснули на Дональда Трампа. Зокрема й тому сенсі, що не можна заплющувати очі на відвертий терор росіян, й казати, що вони просто "припустились помилки".

Хоч робота з адміністрацією Дональда Трампа не є легкою, проте Сполучені Штати досі залишаються стратегічним союзником України. Тож необхідно продовжувати діалог, який спонукатиме Вашингтон до підтримки України.