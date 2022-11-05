Украина сейчас фактически сражается с 3 странами: профессор Могилянки о том, что следует понять Израилю

Защитники Украины продолжают выбивать врагов из родной земли. Им в этом помогают международные партнеры. Но далеко не все торопятся это делать. К примеру, Израиль.

В интервью 24 каналу профессор кафедры политических наук Киево-Могилянской Академии Тарас Кузьо объяснил, почему Израилю пора менять свою позицию. Он подчеркнул, что сейчас Украина воюет не только с Россией.

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Интервью с Тарасом Кузьо: смотрите видео

Израиль должен отказываться от нейтралитета

По словам Кузьо, воздержание Израиля от активных действий — "полная глупость". Он подчеркнул, что Россия – отнюдь не нейтральное государство. Более того, у нее сейчас альянс с Ираном. Последний, напомним, активно снабжает страну-агрессора оружием.

К слову, пока мы цитируем вам отрывок из интервью Тараса Кузьо, Иран признал, что поставлял России дроны-камикадзе. Это подтвердил министр иностранных дел страны Хоссейн Амирабдоллахиан. Заметим, что ранее официальный Тегеран всячески это отрицал.

Украина сейчас по сути воюет с тремя странами – Ираном, Россией и Беларусью. И не потому, что Украина им объявила войну – это они объявили войну Украине,

– подчеркнул Кузе.

Он добавил, что в Израиле должны понять, что альянс с Украиной против Ирана – логичен. Такой жекак и между Израилем и Азербайджаном, подчеркнул эксперт.

Введем немного в контекст. Как отметил Кузьо, Азербайджану дроны поставляет как Турция, так и Израиль. И с этой страной у него хорошие отношения именно из-за позиции относительно Ирана. Так что очень хотелось бы, чтобы и у нашего государства были такие же. Ведь общий враг теперь тот же.

Последние новости об иранском оружии

Журналисты "Схем" получили разрешение на съемку беспилотника Mohajer-6, сбитого недалеко от Очакова. Они и рассказали, какие детали увидели внутри вражеского дрона, используемого Россией.

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал об опасности иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar SRBM. Он подчеркнул, что самая большая угроза заключается именно в количестве этих снарядов. Поскольку у него не возникают сомнения, что их невозможно будет сбить — ведь ракеты делали те же люди, что и дроны.

Между тем, разведка США предполагает, что Иран мог попросить Россию помочь с ядерной программой. Об этом сообщили журналисты CNN со ссылкой на имеющиеся у них разведданные.

Накануне министр обороны Алексей Резников рассказал, сколько дронов Россия может получить от Ирана. Речь идет о 2,4 тысячах законтрактованных Shahed-136. Но не факт, что все они будут доставлены, ведь Иран может не выполнить свою часть договора.

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