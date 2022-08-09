Министры обороны США и Канады обсудили помощь Украине в сфере обороны

Канада и США продолжат оказание помощи Украине в сфере обороны. При этом Оттава и Вашингтон договорились координировать свои усилия.

Накануне Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украины. В пресс-службе также сообщили о телефонных переговорах между американским министром обороны Ллойдом Остином на его канадской коллегой Анитой Ананд.

Актуально Войну России с Украиной нельзя заморозить, потому что это не война за территории

Канада и США будут координировать усилия по помощи Украине

Пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил рассказал, что обсуждали главы Минобороны поддержку Североатлантического альянса. Также в фокусе была помощь помощи Украине.

Ананд и Остин согласились продолжать тесно сотрудничать по ряду этих вопросов и проблемам глобальной безопасности.

В Германии договорились о расширении формата "Рамштайн"

Тем временем в Германии договорились о расширении формата военной помощи Украины "Рамштайн". Уже 11 августа в Дании пройдет новая конференция союзников Украины на уровне министров обороны.

В Копенгагене обсудят подготовку украинских военных, финансовую поддержку и прочее. В последний раз министры обороны стран-союзниц Украины собирались 20 июля.

Читайте также Есть еще и командирская машина: в ВСУ поделились секретами управления польскими "Крабами"

Что известно о последнем пакете помощи США:

Пакет, о котором США объявили 8 августа, предусматривает множество боеприпасов.

В частности, говорится о дополнительных боеприпасах для HIMARS, 155-мм артиллерии, 120-мм минометных систем, для NASAMS.

Также передадут 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 боевых машин пехоты.

Есть информация и о предоставлении противорадиолокационных ракет.

В пакете помощи – медицинские принадлежности, аптечки, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Смотрите в видео о новой военной помощи от США: