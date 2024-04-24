"Точка невозврата будет трагической": что сдерживает Запад от усиления помощи Украине
Пока украинские военные противостоят напорным атакам россиян и не дают им продвинуться, несмотря на отсутствие необходимой помощи от западных партнеров, Запад продолжает медлить. Он ждет, пока ситуация в Украине станет более острой.
Политолог Олег Лисный рассказал 24 Каналу, что у европейских политиков есть слово-паразит, которое они постоянно упоминают в своих заявлениях, – эскалация. Хотя все, что происходит на территории Украины, уже достигло высшей степени эскалации.
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Запад боится
Политолог подчеркнул, что Россия пытается пугать Европу отдаленными атаками, если они и в дальнейшем будут способствовать Украине с помощью.
Запад вроде бы боится прямого столкновения с Россией. Даже в заявлениях Марии Захаровой (представительницы МИД России – 24 Канал) уже было сказано, что Соединенные Штаты стали стороной конфликта. То есть фактически она подтвердила, что происходит война, в которой США стоят на стороне Украины, и это приводит к противостоянию Запада и России,
– отметил Олег Лисный.
Он добавил, что Россия уже второй год воюет вроде бы не с Украиной, а с НАТО. А Запад открещивается от этого, взамен заявляя о том, куда Украине можно бить, а куда – нет, хотя эта гибридная война уже давно началась, и она является чисто информационной.
На территории Запада, то есть стран-членов НАТО сейчас происходит информационная война. Кстати, недавно Владимир Путин подписал указ об увеличении информационной атаки на противников и побуждении к приходу к власти в странах НАТО праворадикалов и леворадикалов. Почему Запад не реагирует на это соответствующим образом и почему боится назвать вещи своими именами, я не понимаю,
– подчеркнул Лисный.
По его словам, пакет оружия (от США – 24 Канал) должен вкладывать в себя и политическую волю.
"Политическая воля должна выглядеть так: "Вы можете этим оружием бить куда угодно, потому что это ваше оружие". Это один из элементов. Второй – военных преступлений, которые Россия совершила на территории Украины, на самом деле хватит на 150 войн. Красных линий – на еще больше", – сказал политолог.
Должно что-то произойти
Олег Лисный добавил, что вывод прост: должно что-то произойти, что всколыхнет Европу или весь мир. Когда Путин увидит, что ему нужен "спецэффект", он обязательно что-то сделает.
Как показывает практика Второй мировой войны, США включились после достаточно серьезного удара по Перл-Харбору. Я не хочу, чтобы страдали другие страны, но логика событий ведет именно к этому. Обязательно будет такая точка невозврата, но она будет трагической,
– подчеркнул Лисный.
Он считает, что такой точкой может быть захват Россией стран Балтии или Польши.
Я за превентивность. То есть нельзя наблюдать за костром, греть руки, не подбрасывать туда дрова и думать, что оно не перекинется на твой участок. Это вопрос времени. Если не предпринимать превентивных мер, то история будет развиваться по законам большой войны,
– подытожил политолог.
Россия угрожает западным странам
- После вступления Швеции в НАТО Кремль начал угрожать принять в отношении нее "меры политического и военно-технического характера". Это ожидаемая реакция, поскольку подобные заявления России уже делались при вступлении Финляндии в НАТО. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон со своей стороны подчеркнул, что Швеция имеет право самостоятельно делать свой выбор.
- 1 марта российские пропагандисты заявили о получении записи разговора, во время которого немецкие офицеры якобы планировали разрушить Крымский мост с помощью ракет Taurus. Пропагандистка Маргарита Симоньян сразу же начала обвинять Берлин и прибегла к угрозам, пообещав "напомнить Германии, чем завершилась бомбардировка мостов в России в прошлый раз". При этом она вспомнила поражение Германии во Второй мировой войне.
- Россия неоднократно угрожает Западу ядерным оружием, количество которого составляет 5 580 ядерных боезарядов. Одной из таких стран, кому Путин угрожал, была Франция. Однако сам Эммануэль Макрон не спешит принимать меры, поскольку Франция также имеет свое ядерное оружие, поэтому считает эти угрозы неуместными.