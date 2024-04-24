"Точка невозврата будет трагической": что сдерживает Запад от усиления помощи Украине

Пока украинские военные противостоят напорным атакам россиян и не дают им продвинуться, несмотря на отсутствие необходимой помощи от западных партнеров, Запад продолжает медлить. Он ждет, пока ситуация в Украине станет более острой.

Политолог Олег Лисный рассказал 24 Каналу, что у европейских политиков есть слово-паразит, которое они постоянно упоминают в своих заявлениях, – эскалация. Хотя все, что происходит на территории Украины, уже достигло высшей степени эскалации.

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Запад боится

Политолог подчеркнул, что Россия пытается пугать Европу отдаленными атаками, если они и в дальнейшем будут способствовать Украине с помощью.

Запад вроде бы боится прямого столкновения с Россией. Даже в заявлениях Марии Захаровой (представительницы МИД России – 24 Канал) уже было сказано, что Соединенные Штаты стали стороной конфликта. То есть фактически она подтвердила, что происходит война, в которой США стоят на стороне Украины, и это приводит к противостоянию Запада и России,

– отметил Олег Лисный.

Он добавил, что Россия уже второй год воюет вроде бы не с Украиной, а с НАТО. А Запад открещивается от этого, взамен заявляя о том, куда Украине можно бить, а куда – нет, хотя эта гибридная война уже давно началась, и она является чисто информационной.

На территории Запада, то есть стран-членов НАТО сейчас происходит информационная война. Кстати, недавно Владимир Путин подписал указ об увеличении информационной атаки на противников и побуждении к приходу к власти в странах НАТО праворадикалов и леворадикалов. Почему Запад не реагирует на это соответствующим образом и почему боится назвать вещи своими именами, я не понимаю,

– подчеркнул Лисный.

По его словам, пакет оружия (от США – 24 Канал) должен вкладывать в себя и политическую волю.

"Политическая воля должна выглядеть так: "Вы можете этим оружием бить куда угодно, потому что это ваше оружие". Это один из элементов. Второй – военных преступлений, которые Россия совершила на территории Украины, на самом деле хватит на 150 войн. Красных линий – на еще больше", – сказал политолог.

Должно что-то произойти

Олег Лисный добавил, что вывод прост: должно что-то произойти, что всколыхнет Европу или весь мир. Когда Путин увидит, что ему нужен "спецэффект", он обязательно что-то сделает.

Как показывает практика Второй мировой войны, США включились после достаточно серьезного удара по Перл-Харбору. Я не хочу, чтобы страдали другие страны, но логика событий ведет именно к этому. Обязательно будет такая точка невозврата, но она будет трагической,

– подчеркнул Лисный.

Он считает, что такой точкой может быть захват Россией стран Балтии или Польши.

Я за превентивность. То есть нельзя наблюдать за костром, греть руки, не подбрасывать туда дрова и думать, что оно не перекинется на твой участок. Это вопрос времени. Если не предпринимать превентивных мер, то история будет развиваться по законам большой войны,

– подытожил политолог.

Россия угрожает западным странам