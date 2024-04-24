Політолог Олег Лісний розповів 24 Каналу, що в європейських політиків є слово-паразит, яке вони постійно згадують у своїх заявах, – ескалація. Хоча все, що відбувається на території України, вже досягло найвищого ступеня ескалації.

Дивіться також Питання світової війни залежить від бажання Путіна, це слабкість позиції Заходу, – Зеленський

Захід боїться

Політолог підкреслив, що Росія намагається жахати Європу віддаленими атаками, якщо вони й надалі сприятимуть Україні із допомогою.

Захід начебто боїться прямого зіткнення з Росією. Навіть в заявах Марії Захарової (представниці МЗС Росії – 24 Канал) вже було сказано, що Сполучені Штати стали стороною конфлікту. Тобто фактично вона підтвердила, що відбувається війна, в якій США стоять на боці України, і це призводить до протистояння Заходу і Росії,

– зауважив Олег Лісний.

Він додав, що Росія вже другий рік воює начебто не з Україною, а з НАТО. А Захід відхрещується від цього, натомість заявляючи про те, куди Україні можна бити, а куди – ні, хоча ця гібридна війна вже давно почалася, і вона є суто інформаційною.

На території Заходу, тобто країн-членів НАТО зараз відбувається інформаційна війна. До речі, нещодавно Владімір Путін підписав указ про збільшення інформаційної атаки на супротивників та спонукання до приходу до влади в країнах НАТО праворадикалів та ліворадикалів. Чому Захід не реагує на це відповідним чином і чому боїться назвати речі своїми іменами, я не розумію,

– підкреслив Лісний.

За його словами, пакет зброї (від США – 24 Канал) повинен вкладати в себе і політичну волю.

"Політична воля має виглядати так: "Ви можете цією зброєю бити куди завгодно, тому що це ваша зброя". Це один із елементів. Другий – воєнних злочинів, які Росія зробила на території України, насправді вистачить на 150 війн. Червоних ліній – на ще більше", – сказав політолог.

Повинно щось статися

Олег Лісний додав, що висновок простий: повинно щось статися, що сколихне Європу або весь світ. Коли Путін побачить, що йому потрібен "спецефект", він обов’язково щось зробить.

Як показує практика Другої світової війни, США включилися після достатньо серйозного удару по Перл-Гарбор. Я не хочу, щоб страждали інші країни, але логіка подій веде саме до цього. Обов'язково буде така точка неповернення, але вона буде трагічною,

– наголосив Лісний.

Він вважає, що такою точкою може бути захоплення Росією країн Балтії або Польщі.

Я за превентивність. Тобто не можна спостерігати за багаттям, гріти руки, не підкидати туди дрова і думати, що воно не перекинеться на твою ділянку. Це питання часу. Якщо не робити превентивних заходів, то історія буде розвиватися за законами великої війни,

– підсумував політолог.

Росія погрожує західним країнам