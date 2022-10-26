Австралия пришлет Украине 30 дополнительных бронеавтомобилей Bushmaster

26 октября 2022 , 19:43
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Источник:

ABC

Австралия не первый день помогает Украине в ее борьбе против России. Стало известно, что кроме бронеавтомобилей ее военные также будут обучать украинских в Великобритании.

Эта помощь является частью второго пакета поддержки Украины, оглашенной правительством Энтони Албаниза. Отметим, что точные даты военных учений и передачи автомобилей по соображениям безопасности теперь не объявляются, однако ожидают, что военный персонал страны прибудет в Великобританию в январе.

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Новенькие Bushmaster

Министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что с момента прибытия в Украину "Бушмастеры" активно использовались ВСУ. Вместе с новой партией таких машин на фронте их будет уже 90.

Кроме указанных бронеавтомобилей, на этой неделе в федеральном бюджете было выделено более 200 миллионов долларов США на дополнительную помощь Украине. 185,6 миллиона из них пойдут на оборонную помощь, предоставленную в рамках существующих ресурсов.

Также Австралия уже пожертвовала:

  • 6 буксируемых гаубиц M777 и боеприпасы к ним,
  • 28 бронированных машин M113,
  • противотанковое и другое оружие.

Как отметили в АВС, общая финансовая поддержка Австралией сейчас превышает 655 миллионов долларов, 475 миллионов из которых были выделены на военную помощь.

На новый пакет помощи отреагировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В твиттере он поблагодарил Австралию за поддержку.

Военные учения Австралии для украинских воинов

Также Австралия планирует развернуть в Великобритании обучение украинских воинов. Да, до 70 военнослужащих Австралийских сил обороны (ADF) должны присоединиться к многонациональным учениям INTEFLEX под руководством Великобритании. Это планируют сделать сразу после Рождества.

Австралия была однозначна в своей двухпартийной поддержке Украины и осуждении президента Путина. Речь идет не только о суверенитете Украины, храбрый народ Украины защищает международное право, правила и нормы,
– подчеркнул премьер-министр Энтони Албаниз.

Военный контингент Австралии будет помогать готовить украинских воинов к борьбе с непровоцированной войной России.

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Автор: Юлія Якубова