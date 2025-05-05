Чехия поставила полмиллиона боеприпасов в Украину с начала года, – Петр Фиала

С начала 2025 года Чехия поставила в Украину полмиллиона боеприпасов. Премьер-министр страны Петр Фиала надеется, что они и в дальнейшем будут поставлять снаряды большого калибра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Петра Фиалы.

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Что известно о военной помощи Украине от Чехии

Во время пресс-конференции премьер-министр Чехии Петр Фиала вспомнил о военной помощи Украине. По его словам, Чехия поставила в Украину полмиллиона боеприпасов с начала года.

Надеюсь, что мы и в дальнейшем так эффективно будем поставлять снаряды большого калибра,

– подчеркнул Фиала.

Он добавил, что Чехия также выступала посредником при поставках 2 000 тяжелой техники, в частности 300 танков и 50 ракетометов.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Чехия начала инициативу со снарядами, в рамках которой наше государство может получить 1,8 миллиона единиц артиллерийских боеприпасов.

К слову, президент Украины и чешский лидер Петр Павел согласовали открытие школы для пилотов на базах Чехии. В рамках работы "коалиции желающих" украинских пилотов будут тренировать управлять американским истребителем F-16.