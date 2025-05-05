Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського й Петра Фіали.

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Що відомо про військову допомогу Україні від Чехії

Під час пресконференції прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала згадав про військову допомогу Україні. За його словами, Чехія поставила в Україну пів мільйона боєприпасів з початку року.

Сподіваюся, що ми й надалі так ефективно будемо постачати снаряди великого калібру,

– наголосив Фіала.

Він додав, що Чехія також виступала посередником при поставках 2 000 важкої техніки, зокрема 300 танків та 50 ракетометів.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Чехія започаткувала ініціативу зі снарядами, в межах якої наша держава може отримати 1,8 мільйона одиниць артилерійських боєприпасів.

До слова, президент України та чеський лідер Петр Павел узгодили відкриття школи для пілотів на базах Чехії. У межах роботи "коаліції охочих" українських пілотів тренуватимуть керувати американським винищувачем F-16.