Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что не считает, что Украина получит от США Tomahawk в ближайшее время. Подобные заявления Трампа по этому, вероятно, является лишь элементом политического давления на Россию.

Какое оружие США могут предоставить Украине?

Василий Пехньо отметил, что заявления Дональда Трампа довольно изменчивы, его позиция по Tomahawk может кардинально измениться.

Кроме того, под этим понятием американский лидер может рассматривать и другие виды вооружения. Это может быть любая ракета, которую США будет физически и экономически легче отправить Украине.

Поэтому я не исключаю, что под названием Tomahawk Трамп может иметь в виду ракеты Barracuda. Они являются относительно дешевыми и быстрыми в производстве. Их производят в Тайване по американским чертежам. Я так понимаю, что их пока не применяли в боевых действиях,

– отметил военный обозреватель.

Поэтому, он предположил, что США могут предоставить это оружие Украине, чтобы, так сказать, испытать его. Ракеты Barracuda могут быть довольно универсальными в применении, в частности с платформ F-16 и других иностранных установок.

Еще одним вариантом, какое оружие США могут предоставить Украине, является ракета JASSM.

Василий Пехньо подытожил, если американцы и предоставят Украине хотя бы одну ракету Tomahawk, то не обязательно, что Украина ее будет применять, ведь не будет иметь для этого необходимых пусковых установок. Однако такой шаг США может стать началом поставок Украине других важных видов вооружения, которые ранее наше государство не получало.

