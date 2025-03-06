У Зеленского предположили, почему Трамп не давит на Путина

США приостановили военную помощь Украине, в частности, поставки оружия и обмен разведданными. Однако эти действия Белого дома обусловлены политикой, которую проводит Дональд Трамп не только в отношении Украины.

По мнению советника Офиса Президента Михаила Подоляка, которым он поделился с 24 Каналом, стратегия США в отношении своих союзников может выглядеть странной. В то же время более логичной должна была бы быть политика давления на страну-агрессора.

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Больше информационности, чем реалий

Подоляк отметил, что Соединенные Штаты очень инициативны на разных направлениях и хотят получать быстрые результаты с помощью информационно-агрессивной стратегии.

Для того чтобы получить определенные переговорные позиции, США давят прежде всего на своих партнеров. Речь идет о Европе, Канаде, Мексике и Украине.

А давить на оппонентов Белый дом сможет, по его мнению, когда будет иметь синхронизированную, но под своим лидерством и влиянием, позицию партнеров, чтобы никто не играл, как думают в США, в отдельную игру.

Эта стратегия может быть странной для Украины, потому что более мотивированным было бы поведение, когда бы были быстро синхронизированы позиции, найдено общее видение того, как надо финализировать войну. И после этого была бы наработана программа "стимулирования" или инструменты принуждения России,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Сегодня, по его мнению, Владимир Путин вообще не понял, как на него будут давить США и какие у них будут переговорные позиции. Если США собирается заканчивать войну на условиях России, тогда, как отметил Подоляк, не нужно было начинать трехлетнее сопротивление. Надо было просто встать на колени и дать россиянам взять под тотальный контроль Украину.

Европа в соответствии с заявлениям Эммануэля Макрона, также не согласится с концепцией о прекращении войны на условиях России.

Относительно прекращения обмена разведданными с США, то, по словам советника главы ОПУ, надо понимать, что к этому процессу привлечено много институтов. Также продолжаются консультации о прекращении предоставления информации между партнерами в рамках НАТО. Они используются, в частности, для прогнозирования действий России в отношении Европы.

Для Украины критической является техническая разведка, которая предоставляет данные о возможных обстрелах баллистикой и крылатыми ракетами со стратегической авиации. А это уже касается гражданского населения и критической инфраструктуры,

– пояснил Михаил Подоляк.

Приостановка военной помощи Украине – это переговорный трек, вокруг которого больше информационности, чем реалий. А реалии таковы что различные программы помощи приостановлены, также есть те, что находятся в статусе переговорных, а некоторые продолжают работать. Поэтому, добавил он, надо быть осторожнее в отношении информации о "тотальной" приостановке помощи Украине.

К слову, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, комментируя приостановление США военной помощи Украине, сказал, что американские ПВО Patriot и самолеты F-16 были действительно важны для Украины. Однако в соответствии с сегодняшней ситуацией на линии боестолкновения, сейчас главное оружие – дроны, которые собирают преимущественно в Украине.