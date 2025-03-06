На думку радника Офісу Президента Михайла Подоляка, якою він поділився з 24 Каналом, стратегія США щодо своїх союзників може виглядати дивною. Водночас більш логічною мала б бути політика тиску на країну-агресорку.

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Більше інформаційності, ніж реалій

Подоляк зауважив, що Сполучені Штати дуже ініціативні на різних напрямках і хочуть отримувати швидкі результати за допомогою інформаційно-агресивної стратегії.

Для того, щоб отримати певні переговорні позиції, США тиснуть насамперед на своїх партнерів. Йдеться про Європу, Канаду, Мексику і Україну.

А тиснути на опонентів Білий дім зможе, на його думку, коли матиме синхронізовану, але під своїм лідерством та впливом, позицію партнерів, щоб ніхто не грався, як думають у США, в окрему гру.

Ця стратегія може бути дивною для України, тому що більш вмотивованою була б поведінка, коли б були швидко синхронізовані позиції, знайдено спільне бачення того, як треба фіналізувати війну. І після цього була б напрацьована програма "стимулювання" або ж інструменти примусу Росії,

– наголосив радник глави ОПУ.

Сьогодні, на його думку, Владімір Путін взагалі не зрозумів, як на нього будуть тиснути США і які в них будуть переговорні позиції. Якщо США збирається закінчувати війну на умовах Росії, тоді, як зазначив Подоляк, не потрібно було починати трирічний спротив. Треба було просто встати на коліна та дати росіянам взяти під тотальний контроль Україну.

Європа відповідно до заяв Еммануеля Макрона, також не погодиться з концепцією щодо припинення війни на умовах Росії.

Щодо припинення обміну розвідданими із США, то, за словами радника глави ОПУ, треба розуміти, що до цього процесу залучено багато інституцій. Також тривають консультації щодо припинення надання інформації між партнерами в межах НАТО. Вони використовуються, зокрема, для прогнозування дій Росії щодо Європи.

Для України критичною є технічна розвідка, яка надає дані щодо можливих обстрілів балістикою та крилатими ракетами зі стратегічної авіації. А це вже стосується цивільного населення та критичної інфраструктури,

– пояснив Михайло Подоляк.

Призупинка військової допомоги Україні – це переговорний трек, довкола якого більше інформаційності, ніж реалій. А реалії такі, що різні програми допомоги призупинені, також є ті, що перебувають у статусі переговорних, а деякі продовжують працювати. Тому, додав він, треба бути обережнішими щодо інформації про "тотальну" призупинку допомоги Україні.

До слова, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, коментуючи призупинення США військової допомоги Україні, сказав, що американські ППО Patriot та літаки F-16 були дійсно важливі для України. Проте відповідно до сьогоднішньої ситуації на лінії боєзіткнення, зараз головна зброя – дрони, які збирають переважно в Україні.