Трамп меняет правила: почему Штаты могут прекратить помощь Украине

Уже было много разной информации относительно того, остановят ли США помощь для Украины. Они пытаются надавить на наше государство.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что российский диктатор Владимир Путин нарушил огромное количество международных правил и перевернул мировую "шахматную доску". Президент США Дональд Трамп также меняет эти правила. Но по-своему.

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Почему Трамп может прекратить помощь Украине

Как отметил Дымов, сейчас произошла некая "большая политическая депрессия". Все правила буквально перепутались, а институты перестали работать. Сейчас выстраиваются новые связи, коалиции и стандарты. Украина имеет свое место на "политической шахматной доске". А Трамп так или иначе должен взаимодействовать с нашим государством.

После неудачной встречи Зеленского и Трампа появились сообщения о прекращении помощи для Украины. Так президент США пытается надавить на наше государство.

Эта ситуация с помощью – это "приглашение", чтобы мы согласились стать слабым звеном в этом новом мире. На это надеется Трамп. Если это действительно произойдет, то все российские ракеты, которые будут лететь по Украине, будут также на совести Трампа,

– сказал Дымов.

Добавим, пока нет официального подтверждения от Штатов, что Трамп приостановил военную помощь для Украины. Несмотря на это, пресс-секретарь МИД Польши Павла Вронского заявил, что президент США действительно сделал это без консультаций с союзниками.