"ВСУ и сейчас готовы сдерживать россиян": придет ли западная техника к новому наступлению

Украина ожидает от западных партнеров современной бронетехники, которая должна помочь в контрнаступательных действиях ВСУ. Однако это же вооружение можно использовать и для обороны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, заместитель директора "Центра исследований армии, конверсии и разоружения" Михаил Самусь. По его словам, высокоточная техника, танки, авиация – все, что есть на поле боя, может использоваться как в обороне, так и в наступлении.

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Он отметил, что сейчас политики придумали понятия "летального", "наступательного", "оборонительного" оружия.

"На самом деле это все универсальные инструменты, которые используются командованием при обороне и наступлении", - отметил военный эксперт.

Соледар остался под огневым контролем ВСУ

Он отметил, что украинская армия может и сейчас, до поступления тяжелого оружия от западных партнеров, готова сдерживать врага в том масштабе, в котором продолжаются боевые действия.

"Мы видим, как героически и эффективно работают украинские воины на Бахмутском направлении. Россияне хотя и утверждают, что оккупировали Соледар и Благодатное, но вряд ли они могут там разместить своих солдат, чтобы те остались в живых. На самом деле это просто разрушенные украинские населенные пункты, которые находятся под огневым контролем украинской разведки и артиллерии", – подчеркнул он.

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Украинская армия готова к обороне

Самусь вспомнил интервью генерала Валерия Залужного, в котором тот говорил, что для проведения решительных наступательных операций ему нужно определенное количество танков, бронемашин, артиллерии.

По его мнению, если исходить из этой задачи – проведения наступательных действий, то действительно нам нужно 300 современных танков. Если мы говорим о проведении оборонных действий, то украинская армия готова их проводить и сейчас.

"По мере поступления не только танков, но и тяжелой бронетехники – БМП Bradley или CV90, или более высокоточной артиллерии, украинские возможности проведения оборонных действий будут расти", – подчеркнул Михаил Самусь.

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