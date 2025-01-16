Не только США: какие 3 страны могут существенно помочь Украине в войне

Военная поддержка для нашего государства на 2025 год остается довольно прогнозируемой. Даже если будет определенное промедление со стороны Соединенных Штатов, Европа демонстрирует, что готова подставить свое плечо.

Таким мнением с 24 Каналом поделился политолог, исполнительный директор международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что это подтверждают встречи с европейскими лидерами, на которых активно обсуждают помощь Украине. Поэтому на произвол судьбы никого не оставляют.

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Новые форматы и инструменты

В январе состоялась встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера. Они в частности обсуждали возможность введения миротворческих контингентов на линию разграничения.

Я глубоко убежден, что военная поддержка со стороны Европы и Соединенных Штатов будет продолжаться. Единственное, что, возможно, изменятся лидеры этих форматов и их инструменты,

– сказал Алексей Буряченко.

Например, следующая встреча в формате "Рамштайн" запланирована на февраль 2025 года и может состояться не на военной базе Германии, а в Брюсселе. Это намек на то, что Европейский Союз будет брать на себя большую ответственность за помощь Украине.

Что будет с помощью от НАТО

По Альянсу, то ситуация сложнее. Понятно, что Украина стремится к членству и нападения России можно было бы избежать, если бы мы получили приглашение раньше. Но пока вопросов по этому процессу больше, чем ответов.

"Однако, стремление в НАТО не должно сужать наши геополитические интересы, потому что мы должны искать гарантии безопасности не только в этих двух надгосударственных институтах, а в глубоком сотрудничестве с ближайшими партнерами", – подчеркнул Алексей Буряченко.

Какие страны могут нам помочь

Во многих вопросах мы можем положиться на Польшу. Недаром 15 января Владимир Зеленский провел встречу 15 января Владимир Зеленский провел встречу на самом высоком уровне с польскими лидерами. Это должно дать серьезный толчок евроинтеграционным стремлениям Украины.

Учитывая серьезный кризис безопасности в Европейском Союзе, Украина и Польша могут стать основой "дуги безопасности" для Европейского Союза.

Также нельзя не упомянуть о встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Стороны подписали 100-летнее соглашение для углубления связей в оборонной и невоенной сферах. Поэтому вполне вероятно мы увидим сближение с этой страной.

Великобритания может значительно усилить нашу способность в акватории Черного моря. А для себя она получит неплохой логистический узел и увеличение влияния в Средиземноморье, выход на страны Африки и Ближнего Востока,

– добавил политолог.

Кроме Лондона еще есть Индия, с которой Украине полезно углубить двусторонние отношения. Наше государство могло бы стать основным экономическим хабом Индии в Европейский Союз. Это очень интересный вектор развития и стратегической роли Украины в мире.