Нам нужно отразить будущие российские наступления, – Климкин о поставках Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине нужно гораздо больше оружия. Действительно, оно необходимо для отражения будущих российских наступлений и для проведения своих.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Вместе с тем Западу не хватает свободы принять необходимые решения, в частности, Шольц назвал условие передачи Украине Leopard2.

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Это скачок, но еще не тот уровень

Климкин отметил, что заявления Столтенберга это еще не тот уровень, который нам нужен, но это огромный скачок. Украине нужно несколько бронированных кулаков, чтобы отбить будущие наступления россиян, которые обязательно будут, потому что Путин желает нас уничтожить, организовать свои наступления и деоккупировать территории.

То, что это началось после Нового года, это возможность для нас быстро получить оружие. Я очень надеюсь максимально быстро, это очень четкий и уже не политический сигнал, а толстый намек Путину, что Запад будет идти с нами до конца и будет повышать ставки.

– заметил экс-министр иностранных дел.

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Членство Украины в НАТО

Он продолжил, что показательна и смена риторики Генри Киссинджера, который сказал, что нейтральная Украина больше не имеет смысла. Это то, что некоторые еще не могут сказать. Членство в НАТО – единственная гарантия безопасности Украины. Наше государство должно стать членом коллективного Запада, а затем работать над возвращением взаимодействия с Россией.

"Проблема только в том, что Путина это по определению не устраивает. Для него это фундаментальное поражение, поскольку он видит себя руководителем какой-то несуществующей российско-славянской цивилизации. Он будет идти дальше, поэтому будущее в первую очередь зависит от ситуации на фронтах и последовательности Запада", – подчеркнул Климкин.

По его словам, Западу не нужно бояться зависимости от российского сырья, потому что в России больше ничего нет. Так что скачок со стороны Запада уже есть. Однако этого еще недостаточно, потому что, в частности, нам необходимы танки, самолеты, чтобы кардинально изменить ситуацию.

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