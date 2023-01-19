Про це 24 Каналу розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін. Разом з тим Заходу не вистачає волі прийняти необхідні рішення, зокрема, Шольц назвав умову передачі Україні Leopard2.

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Це стрибок, але ще не той рівень

Клімкін зазначив, що заяви Столтенберга це ще не той рівень, який нам потрібен, але це величезний стрибок. Україні потрібно кілька броньованих кулаків, аби відбити майбутні наступи росіян, які обов'язково будуть, бо Путін бажає нас знищити, й організувати свої наступи й деокупувати території.

Те, що це почалось після Нового року, це можливість для нас швидко отримати зброю. Я дуже сподіваюсь максимально швидко, це дуже чіткий і вже не політичний сигнал, а товстий натяк Путіну, що Захід буде йти з нами до кінця й буде підвищувати ставки,

– зауважив ексміністр закордонних справ.

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Членство України в НАТО

Він продовжив, що показовою є і зміна риторики Генрі Кіссинджера, який сказав, що нейтральна Україна більше не має сенсу. Це те, що дехто ще не може сказати. Членство в НАТО – єдина гарантія безпеки Україні. Наша держава має стати членом колективного Заходу, а потім працювати над поверненням взаємодії з Росією.

"Проблема тільки в тому, що Путіна це за визначенням не влаштовує. Для нього це фундаментальна поразка, оскільки він бачить себе керівником якоїсь неіснуючої російсько-слов'янської цивілізації. Він буде йти далі, тому подальше майбутнє в першу чергу залежить від ситуації на фронтах і послідовності Заходу", – наголосив Клімкін.

За його словами, Заходу не треба боятись залежності від російської сировини, бо в Росії більше нічого немає. Тож, стрибок з боку Заходу вже є. Однак цього ще недостатньо, бо, зокрема, нам необхідні танки, літаки, щоб кардинально змінити ситуацію.

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