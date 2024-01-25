Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года

Сенат Италии дал зеленый свет решению правительства о продлении разрешения на поставки оружия Украине до конца 2024 года. Указ принят большинством голосов.

Теперь его передадут на рассмотрение нижней палаты парламента.

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Поставки оружия в Украину

Сенат Италии в среду, 24 января, одобрил дальнейшие поставки оружия в Украину. Они продлятся как минимум до конца 2024 года.

Соответствующее решение поддержали 113 сенаторов, одновременно 18 – были против. Заметим, что парламентариев, которые воздержались, не было.

Как отмечается, теперь документ переходит на голосование в Палату депутатов, которая является нижней палатой парламента Италии. Постановление предусматривает продление разрешения на передачу военных активов Украине до 31 декабря 2024 года.

Издание добавило, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони непоколебима в своей решимости помочь Украине.

Против дальнейших поставок оружия в Киев выступило только оппозиционное Движение 5 звезд (М5С).

Помощь Украине от Италии