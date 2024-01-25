Сенат Италии одобрил поставки оружия Украине до конца 2024 года
Источник:АНСА
Сенат Италии дал зеленый свет решению правительства о продлении разрешения на поставки оружия Украине до конца 2024 года. Указ принят большинством голосов.
Теперь его передадут на рассмотрение нижней палаты парламента.
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Поставки оружия в Украину
Сенат Италии в среду, 24 января, одобрил дальнейшие поставки оружия в Украину. Они продлятся как минимум до конца 2024 года.
Соответствующее решение поддержали 113 сенаторов, одновременно 18 – были против. Заметим, что парламентариев, которые воздержались, не было.
Как отмечается, теперь документ переходит на голосование в Палату депутатов, которая является нижней палатой парламента Италии. Постановление предусматривает продление разрешения на передачу военных активов Украине до 31 декабря 2024 года.
Издание добавило, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони непоколебима в своей решимости помочь Украине.
Против дальнейших поставок оружия в Киев выступило только оппозиционное Движение 5 звезд (М5С).
Помощь Украине от Италии
- В декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, которое позволяет стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года.
- 19 декабря 2023 года итальянское правительство одобрило продолжение предоставления Украине помощи и обратилось в парламент с просьбой подтвердить решение.
- Недавно Reuters писало, что Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.