Какие страны НАТО передали больше всего оружия Украине

В начале полномасштабного российского вторжения Зеленский просил у НАТО 1% оружия для защиты Украины. За восемь месяцев западные союзники создали платформу Рамштайн и передали Украине десятки пакетов военной помощи.

По подсчетам, некоторые страны отдали почти 20% собственных запасов (и это не США), а другие не спешат передавать оружие.

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Что просила Украина у Запада

Чтобы противостоять врагу, Украина просила у западных партнеров бронетехнику, артиллерию и авиацию. Наибольший процент своего оружия НАТО передало из числа артиллерийских систем – около 4% всех имеющихся на вооружении стран Альянса.

Потребность в артиллерии остается наиболее острой, ведь в Украине очень ограничены запасы снарядов в советские артсистемы калибра 122/152 миллиметров. Переход на артиллерию НАТО начался в апреле. И за полгода Украина получила около 400 гаубиц и самоходных артиллерийских установок (САУ) калибра 105/155 миллиметров.

Больше всего систем передали США – около 200 единиц. Но у этой страны есть и самые большие запасы артиллерии среди стран НАТО. Общее количество артиллерии на вооружении и складах запаса: 1523 САУ, 2151 гаубицы, 800 систем HIMARS, M270 и ATACMS.

Меньше поставок Украина получила среди авиации / Фото Forbes

Кто передал больше всего оружия

Наиболее щедрыми поставщиками артиллерии стали Чехия и Великобритания. Чехия передала Украине около 30% всех своих артиллерийских систем. Британия – более 20%. В то время как США – менее 2%.

Также страны НАТО передали Украине около 1% своей бронетехники. Здесь тоже крупнейшим поставщиком США – более 1140 единиц. Но в отношении своих запасов оружия это 0,7% всей бронетехники, которую имеет страна.

Наиболее щедрым поставщиком "брони" также Чехия – почти 15%. Польша и Литва передали Украине более 10% своей бронетехники.

Неожиданно щедрой для Украины оказалась Австралия, которая не является членом НАТО и расположена на другом конце света. Австралия передала Украине более 118 единиц бронированной техники и 6 гаубиц М777 и готовит новые поставки. При том, что у самой страны достаточно скромные запасы вооружения. Например, вся артиллерия Австралии насчитывает лишь 54 гаубицы М777 и ни одной САУ или MLRS.

Лидером поставок вооружения для Украины является Чехия/ Фото Forbes

Меньше поддержки Украина получила в поставках авиации. Португалия пообещала поставить 6 вертолетов Ка-32. США поставили 20 вертолетов Ми-17, предназначенных для Афганистана. Также вертолеты снабжали Словакия, Латвия и Чехия.

По данным Oryx, Украина также получила 18 самолетов Су-25 от Северной Македонии и других стран НАТО Восточной Европы.

Кто из стран НАТО помогает меньше всего

Например, в наиболее вооруженные страны НАТО входят Турция, Греция и Румыния. Именно они пока не спешат помогать украинцам.

Турецкие компании продают Украине БПЛА Bayraktar и бронетранспортеры BMC Kirpi, но как раз продают. Это не помощь.

Греция является одним из самых крупных операторов бронетехники и артиллерии. Более 1200 танков и столько же артиллерийских систем. Причем это те системы, которые передают Украине другие страны: САУ М109 и PzH 2000, РСЗО RM-70 и M270. Однако уже несколько месяцев продолжаются переговоры между Грецией и Германией о передаче Украине 40 греческих БМП-1, которые должны быть компенсированы Германией.

Греция четыре месяца медлила с поставкой, ведь настаивала, что сначала Германия должна поставить ей БМП Marder, чтобы не ослабить обороноспособность ее армии. При этом в Греции более 1800 американских БПМ М113, на фоне которых 40 старых БМП-1 вряд ли влияет на обороноспособность страны.

Румыния является крупнейшим оператором MLRS М270 в Европе – 54 системы. Но Украине не было поставлено ни одной. В целом эта страна пока ограничилась поставками боеприпасов и стрелкового оружия.

Как мир помогает Украине противостоять врагу

Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако это будет не в ближайшее время. По словам оппозиционного политика из Вашингтона Андрея Пионтковского, в США, в том числе и в администрации президента Байдена, существуют 2 точки зрения по оказанию военной помощи Украины.

Норвежские инструкторы проводят военные учения украинских воинов в Великобритании. Учения проводятся по британской инициативе. Этой осенью подготовят 10 тысяч военных.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что его страна отремонтирует установки, поврежденные в Украине. Речь идет не менее 12 установок Panzerhaubitze 2000.

США объявили о выделении нового пакета пособий для Украины. В него входят боеприпасы для реактивных систем HIMARS. Стоимость вооружения составляет 275 миллионов долларов.

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