Пересматривают соглашения: у Зеленского ответили, остановят ли США продажу оружия Украине

Есть мнение, что США могут приостановить продажу оружия Украине через программу PURL. Однако наше государство продолжает работать со Штатами, которые являются нашим стратегическим партнером.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил 24 Каналу, что программа PURL продолжит работать. В Украине налажено сотрудничество с американцами, в частности, предоставление разведданных продолжается.

Читайте также Трамп шантажирует Европу оружием для Украины, – FT

Продолжится ли сотрудничество Украины с США?

Михаил Подоляк подчеркнул, что тактика, которую используют Россия и Иран, – это массированные волновые удары, когда нет конкретной цели, летит много ракет, дронов. Украина готова поддерживать Штаты и объясняет, что такая система не будет работать, если ждать точечные удары и считать, что системы ПВО это выдержат.

Думаю, эти заявления Трампа и по Саудовской Аравии, и по другим странам региона немножко разбалансировали глобальный милитаристский рынок, в частности. Я вижу, что некоторые программы продажи американского оружия, например, Саудовской Аравии могут быть пересмотрены,

– сказал чиновник.

Украина готова помогать США. В частности, предоставить дополнительные решения, иметь бизнес-проекты, в частности, по производству дронов. Несмотря на эмоциональные заявления Трампа в Украине налажено сотрудничество с американской стороной.

"Думаю, что прежде всего информационная поддержка, предоставление разведданных будет продолжаться. Также программа PURL будет работать. Потому что американцам будет странно окончательно рвать с европейцами, которые в этой программе являются базовым донором, с Украиной, которая поддерживает США на всех площадках, в частности, на Ближнем Востоке. Думаю, что Конгресс будет вести себя более настойчиво", – пояснил советник председателя ОПУ.

Обратите внимание! Президент США Дональд Трамп в очередной раз сделал скандальное заявление об Украине и расходах США. Он поставил под сомнение целесообразность участия Вашингтона в войне в Украине. По его словам, "не надо было лезть в Украину", потому что США потратили сотни миллиардов долларов, не получив никакой выгоды для собственных национальных интересов. Он раскритиковал политику предыдущей администрации и добавил, что его политика существенно отличается. В частности, Штаты больше не передают вооружение бесплатно.

