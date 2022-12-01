Чтобы поставить Путина на колени: Байден просит 37 миллиардов долларов для Украины

Соединенные Штаты Америки планируют помочь Украине не только пережить российский террор, но и вынудить режим Владимира Путина капитулировать. Для этого президент США Джо Байден просит Конгресс выделить Украине финансовую помощь.

Об этом во время Киевского Форума безопасности заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Байден обратился в Конгресс с запросом одобрить дополнительную помощь Украине в размере 37 миллиардов долларов.

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США готовы помогать Украине столько, сколько нужно

Она отметила, что цель финансовой помощи состоит не только в том, чтобы помочь Украине пережить эти испытания, но и заставить Кремль упасть.

Буквально только президент Байден обратился в Конгресс за дополнительным пакетом в 37 млрд долларов, чтобы Украина не только пережила эти испытания, но и расцвела как суверенная, защищенная и демократическая страна, а Путин потерпел стратегическое поражение,

– заявила Нуланд.

Виктория Нуланд подчеркнула, что попытки Путина совершить завоевание, военные преступления и ядерный шантаж, а также попытки сделать голод оружием или заморозить украинцев с приходом зимы должны быть отбиты и побеждены.

"Если этого не произойдет, мир станет гораздо опаснее", – отметила Нуланд. Она добавила, что США будут помогать Украине столько, сколько нужно.

Сколько США планируют выделить в оборонную поддержку Украины

После масштабной ракетной атаки 15 ноября Белый дом попросил у Конгресса о новой помощи для Украины. Речь идет о 37,7 миллиардах долларов, о которых упомянула Нуланд.

Предполагается, что из этой суммы 21,7 миллиарда долларов будут направлены на поддержку обороны и еще 14,5 – на поддержку бюджета Украины.

Также более 600 миллионов хотят направить в поддержку ядерной безопасности Украины и нефтяного резерва. Еще 900 миллионов – на помощь украинцев в сфере здравоохранения.

Важно отметить, что среди лидеров Запада все чаще звучат заявления о том, что войну нужно не просто остановить, а заставить Россию проиграть. Об этом неоднократно подчеркивал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что призывы к прекращению огня в Украине безответственны. По его словам, перемирие лишило бы возможности привлечь Россию к ответственности за совершенные преступления.

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