Планируют ли США поставлять оружие Тайваню в рамках бюджета для Украины: у Байдена ответили

В западных СМИ появилась информация, что США планируют предоставить оружие Тайваню в рамках бюджетного запроса для помощи Украине. На это отреагировали в Белом доме, сказав, что не намерены этого делать.

Об этом на брифинге рассказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что американская администрация не планирует делать никаких запросов на передачу оружия Тайваню, которое должно было пойти на помощь Украине.

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В США высказались по бюджету для помощи Украине

Кибри опроверг сообщения журналистов, что Соединенные Штаты якобы хотят поставлять оружие Тайваню в рамках военной помощи для нашего государства. Он подчеркнул, что это решение не будет продвигаться в Конгрессе.

Правительство Соединенных Штатов не намерено через Конгресс лоббировать инициативу по предоставлению Тайваню вооружения в рамках дополнительного бюджетного запроса для помощи Украине,

– сказал он.

Координатор Совета нацбезопасности также опроверг планы того, что США хотели поставлять оружие для Украины Тайваню для ускорения этого процесса. Таким образом, все оружие, на которое Соединенные Штаты выделили бюджет, должно прийти исключительно в Украину.

Что известно о материале о поставках оружия Тайваню

Журналисты Financial Times 2 августа выпустили материал, что Административно бюджетное управление США может включить финансирование оружия для Тайваня в рамках бюджета для Украины. Однако это станет возможным, если Конгресс одобрит этот план.

Авторы издания подчеркнули, что запрос поступил после заявления Белого Дома, что США впервые поставят Тайваню оружие на сумму 345 миллионов долларов из своих запасов в рамках системы, известной как "полномочия президента по сокращению", используемого для отправки оружия в Украину.

Также издание написало, что голосование по дополнительному бюджету, который будет сосредоточен преимущественно на новой военной помощи Украине, станет первым испытанием в поддержку нашего государства в новом созыве Конгресса.

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