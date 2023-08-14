Оружие сдерживания: в чем очень нуждаются ВСУ
Украинским военным не хватает вооружения для эффективного наступления. Несмотря на это, защитники продолжают продвижение и уничтожают оккупантов.
Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко сказал 24 Каналу, что ВСУ должны получить средства поражения, симметричные тем, что имеет Россия. Прежде всего, нужны крылатые и баллистические ракеты.
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"Если умы их будем иметь, это не будет означать их массового использования. Это будет означать, что Россия будет их меньше применять, потому что это оружие сдерживания", – пояснил Костенко.
Кроме того, Силы обороны нуждаются в ПВО, артиллерийских снарядах, авиации, РЭБ, средствах для разминирования.
Как продвигается наступление ВСУ
На прошлой неделе Силы обороны Украины нарастили и продолжили наступление на Юге. После незначительной паузы продвижение продолжилось, и теперь украинские войска близки к окружению Урожайного на Донетчине и Работиного на Запорожье.
Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать захватчиков. Только за сутки 13 августа "на концерт Кобзона" отправились 530 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла 254 380 военных.
"Мы можем делать многое, а при наличии ресурсов будем делать еще больше", – подчеркнул Костенко.
Военная помощь Украине: последние новости
- США заявили о новом пакете помощи для Украины на сумму 200 миллионов долларов. В частности, он будет содержать дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, танковые боеприпасы 120 мм.
- Издание Bild сообщило, что Германия передаст Украине беспилотную систему Luna New Generation. Киев может получить новый дрон до конца 2023 года.
- Ранее президент США Джо Байден дал "зеленый свет" на обучение украинских пилотов на F-16. Однако процессом подготовки руководят Дания и Нидерланды.