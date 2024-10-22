Ответ КНДР: Южная Корея может передать Украине миллионы снарядов, необходимых ВСУ

ВСУ очень нуждаются в 105-миллиметровых снарядах. Уже давно для Украины существует вариант, где их взять, и сегодня он как никогда актуален – Южная Корея. Это может быть ответом войскам КНДР на стороне России, особенно учитывая то, что у Южной Кореи эти снаряды в избытке.

Южная Корея рассматривает различные варианты ответа на участие войск КНДР в войне на стороне России, в частности передачу Украине различных видов вооружения. Предоставление ВСУ части запасов 105-миллиметровых боеприпасов было бы весьма полезным, отмечают в Defense Express.

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Почему это выгодно и Южной Корее

В Южной Корее есть запас в около 3,4 миллиона 105-миллиметровых боеприпасов, однако они фактически ей не нужны. О варианте передать их Украине начали говорить ещё в апреле этого года.

Во времена Холодной войны США накопили в Южной Корее значительный запас снарядов в рамках программы WRSA-K. В 2000 году его продали южнокорейской стороне. Они получили сотни тысяч 155-миллиметровых снарядов и 3,4 миллиона 105-миллиметровых.

В южнокорейской армии этот тип боеприпасов применяется очень ограниченно. Фактически ими оперируют только мобильные артсистемы K105 HT. Это импровизированные САУ на шасси грузовиков. Их еще с 2020 года планируют постепенно перевести в резерв.

Соответственно хотя бы часть из этого запаса можно считать избыточной.

Украина же получила от Запада более 100 гаубиц калибра 105-миллиметров и пополнение запаса снарядов к ним всегда будет актуально.

Напоминаем, Южная Корея рассматривает возможность отправить в Украину своих военных экспертов и летальное оружие в ответ на участие КНДР в агрессии против Украины.